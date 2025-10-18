Professores da rede municipal de Itabaiana participam da palestra com procurador

Nesta sexta-feira, 17, Itabaiana recebeu a palestra “Pacto pela Educação”, ministrada por Bandeira de Mello, Procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE). A palestra aconteceu no auditório do SEST/SENAT e contou com a participação de professores e gestores da rede municipal de ensino.

Bandeira de Mello destacou a importância do trabalho em conjunto que deve ser feito nas escolas, em prol da educação de qualidade e parabenizou a rede municipal de ensino, que a cada ano que passa alcança números satisfatórios, sendo referência, por exemplo, no desenvolvimento das crianças alfabetizadas na idade certa.

O palestrante também comentou que a atuação dos professores e das equipes gestoras é fundamental para o alcance dos bons resultados, em Itabaiana.

Bandeira de Mello disse ainda que ficou muito satisfeito com a participação expressiva dos professores e gestores na palestra e que isso mostra o compromisso de todos com a educação.

