Professores do PSS passam a receber o piso em Nossa Senhora do Socorro

Além de assegurar benefício, professores também terão direito a férias e décimo 13º

Os professores contratados através de Processo Seletivo Simplificado (PSS), que há alguns anos reivindicavam estes direitos, já podem comemorar. A partir deste mês, os profissionais da educação passam a receber um aditivo, que pode chegar até a 87%, além de férias e décimo 13º, previsto na Lei nº 1.819, sancionada pelo prefeito Samuel Carvalho.

Essas garantias são fruto do compromisso da gestão em valorizar quem trabalha pela cidade, garantindo mais dignidade aos professores temporários contratados via PSS, reconhecendo seus direitos ao 13º e às férias. “Essa era uma demanda antiga e que precisava ser atendida, com isso iremos beneficiar tanto os profissionais que chegarem através do novo PSS, que está com as inscrições abertas, quanto os professores que já estão na rede e farão o aditivo. Desde o início da gestão reforçamos que a educação é uma das nossas prioridades”, disse o prefeito Samuel Carvalho.

Para a secretária da Educação, Adriana Carvalho, há um esforço da gestão em melhorar a qualidade do ensino de forma geral. “Estamos cuidando da educação do nosso município com muito carinho, com um novo olhar para tudo. Estamos ampliando as vagas da rede, melhorando a estrutura das escolas, prezando por uma merenda de qualidade e, agora, também valorizando os professores temporários, que durante muito tempo sofreram no nosso município”, relatou.

Com a atualização, os servidores temporários contratados com carga horária de 24 horas semanais, que recebiam um valor de R$ 1.949,73, passarão a receber R$ 3.664,35. Os outros professores, com 44 horas de carga horária semanal, começarão a ganhar R$ 4.867,77, após um período o qual recebiam R$ 3.574,51.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de comunicação