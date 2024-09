Programa 1º Emprego inicia novas turmas em Carmópolis e Lagarto

O Programa Primeiro Emprego (PPE) amplia seu alcance no interior do estado, com o início de novas turmas de qualificação. Nesta segunda-feira, 2, o Governo do Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), realizou uma grande aula inaugural com as seis novas turmas do município de Carmópolis. Na terça, 3, será a vez de Lagarto.

Os cursos em Carmópolis são nas áreas de vigilante, com duas turmas; uma turma de assistente administrativo; uma turma para merendeira; e auxiliar de limpeza, também com duas turmas. São 20 alunos em cada turma, num total de 120 vagas disponibilizadas no município.

A jovem Daniela Alves, de 25 anos, moradora de Carmópolis, uma das participantes selecionadas para o programa, contou que está animada com o início das aulas. “Estou muito feliz por ser selecionada e estou numa grande expectativa por essa qualificação. Todos nós, jovens, precisamos de qualificação para entrar no mercado de trabalho. Meu sonho sempre foi trabalhar em uma empresa”, disse.

Em Lagarto, o PPE dará início a duas turmas do curso de Operador de Perecíveis e de Comércio Seguro: Transportes por Aplicativos e Serviços de Delivery. São mais 40 jovens contemplados no município o centro-sul do estado.

Para o secretário-executivo da Seteem, Rafael Melo, a abertura dessas turmas reafirma o PPE como uma das principais iniciativas da Secretaria do Trabalho, que segue em plena expansão, ampliando a abrangência no interior do estado. “As novas turmas em Carmópolis e Lagarto são uma demonstração do compromisso do Governo do Estado com a interiorização de seus programas, garantindo que toda a população, em todas as regiões de Sergipe, seja atendida”, explica o gestor.

PPE

A missão do Programa Primeiro Emprego é oferecer, além da qualificação, a experiência prévia sempre exigida pelo empregador no momento da contratação. Isso é possível porque o PPE é desenvolvido em parceria com empresas privadas, que têm como contrapartida a absorção de pelo menos 30% dos jovens capacitados, que estão na faixa etária dos 18 aos 29 anos e que nunca trabalharam formalmente.

“O formato inovador do programa demonstra a sua capacidade de gerar um resultado prático extraordinário na sociedade, com a inserção desses jovens no mercado de trabalho”, destaca Rafael Melo.

O programa consiste em quatro etapas: oferta de qualificação técnica alinhada às necessidades do mercado sergipano; oportunidade da primeira experiência profissional; acompanhamento contínuo aos jovens beneficiados pelo programa; e apoio financeiro a partir da concessão de bolsas.

As inscrições são permanentes e podem ser realizadas no portal do Primeiro Emprego (primeiroemprego.se.gov.br).

Foto: Ascom Seteem