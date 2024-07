Programa ‘A escola vem à Deso’ fomenta a pesquisa em saneamento

Com objetivo de promover o incentivo ao estudo na área de saneamento no Estado, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), por meio do programa ‘A escola vem à Deso’, que faz parte do Plano de Educação Ambiental (PEA) da estatal, abre as portas da empresa para recepcionar estudantes dos níveis técnicos e superior. As Estações de Tratamento de Água (ETA) e de Esgoto (ETE), que ficam localizadas na capital, estão abertas à visitação dos alunos pelo programa, às terças e quintas-feiras, respectivamente. Já no caso daquelas localizadas no interior e que fazem parte do sistema de captação de águas do São Francisco, em Propriá, as visitas acontecem às sextas-feiras.

O coordenador de Educação Ambiental da Deso, José Jorge Silva Santos, destaca a importância do programa. “A Deso, como a maior empresa de saneamento do estado de Sergipe, entende que deve dar suporte para todos os estudos voltados ao setor no estado. Mantemos esse programa com a intenção de fomentar e de mostrar o uso operacional dos processos, seja ele no tratamento da água ou do esgoto”, frisou.

Para o professor de uma instituição de ensino técnico localizada em Aracaju, Valter Ferreira Rocha Junior, a Deso está proporcionando a disseminação do conhecimento. “A oportunidade da visita e o conhecimento disseminado aos alunos, visualizando na prática e entendendo os processos envolvidos na distribuição de água e o tratamento de efluentes gerados, com foco na sua área de atuação, promove engrandecimento profissional, além da formação de cidadania, entendendo a importância ecológica da preservação da água para as gerações futuras”, expressou.

Segurança nas visitas

Com o cuidado necessário para garantir a proteção dos estudantes que visitam as suas estruturas operacionais, a Deso, atendendo aos protocolos de segurança do trabalho, estabeleceu algumas unidades para receber as visitas do programa ‘A escola vem à Deso’.

“Como a maioria das visitas ocorrem na região metropolitana, a gente tem uma quantidade maior de locais. São três ETAs: a João Ednaldo, que recebe água do São Francisco, que a gente conhece como R0; a Oviêdo Teixeira, que fica na Taiçoca de Fora, também conhecida como Siri; e a ETA Poxim, que fica próxima a Universidade Federal de Sergipe (UFS). Já as ETEs, temos a Jabotiana, que fica no conjunto Santa Lúcia, e a Jornalista Orlando Dantas, que fica no bairro São Conrado”, explicou Jorge Santos.