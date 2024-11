Programa Água Doce investirá R$ 9 milhões na construção de mais 11 dessalinizadores em Sergipe

A comunidade rural sergipana serviu de referência na programação do IX Encontro Nacional de Capacitação e Integração do Programa Água Doce (PAD) – Novo Ciclo. Nesta quinta-feira, 14, os participantes do evento foram ao município de Poço Verde, no centro-sul sergipano. No segundo dia de evento, representantes de todo o Nordeste e de Minas Gerais conheceram uma unidade de dessalinização bem-sucedida, que atende mais de 120 famílias no povoado Cacimba Nova, e o depoimento de operadores de sistemas de Sergipe e outros estados. O PAD sergipano é formado por 29 dessas unidades instaladas, com a perspectiva de receber mais 11 sistemas de abastecimento de água via Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), que conduz o programa.

Na última quarta-feira, 13, em Aracaju, o encontro foi iniciado com a reunião de técnicos envolvidos no projeto para um dia de capacitação, exposição de experiências exitosas e o debate sobre desafios e avanços da sua implementação. Na oportunidade, também foram assinados termos de compromisso com os secretários de Agricultura dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e Sergipe, visando ampliar a cobertura geográfica e fortalecer a execução do PAD no país.

Ana Maria de Oliveira Souza Santos participou do evento em Aracaju, dando seu depoimento, e depois recebeu todos os participantes do encontro em sua comunidade. Ela é usuária da água e opera, com o marido, Nininho, o sistema de dessalinização do Cacimba Nova. Na opinião dela, o ‘Água Doce’ ajuda a unir as pessoas da comunidade para a gestão do equipamento e em outros objetivos em comum. “A vinda do sistema, há oito anos, mudou completamente a qualidade de vida, a saúde. Com a facilidade de ter água próxima da nossa casa, a nossa saúde melhorou 100%, porque água é vida, precisamos de água para viver. Além disso, teve união e cooperação de uns com ou outros para nos reunirmos e discutir as coisas da água. É a gente que toma conta, que gere os recursos e arrecada um pequeno valor das famílias para a manutenção”, pontuou.

O agropecuarista José Almir de Oliveira Souza planta milho, feijão e cria cabras leiteiras. A família dele consome a água potabilizada na unidade do PAD no Cacimba Nova e usa a água bruta do poço para uso doméstico e na dessedentação dos animais. O produtor conta que, sem o sistema, a comunidade consumia a água sem tratamento. “Ajuda na facilidade de ter água para o consumo. Antes, era água de caminhão [pipa] ou de chuva, e essa tem resíduo do telhado. Hoje, a água é muito boa”, detalhou.

Gestores

O programa é gerido nacionalmente pelo MIDR, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, e, em Sergipe, são coordenadores a Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), junto às empresas vinculadas, a Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário (Emdagro).

“É um programa que visa levar água doce para as comunidades mais carentes, mais longínquas, onde não existe água potável para se beber. Comunidades do semiárido, onde a escassez de água é muito grande. Tivemos dois dias de trabalho. Ontem foi um circuito indoor, em que tivemos a apresentação da representação de todos os estados do Nordeste. Foi o primeiro encontro do programa depois da pandemia, e tivemos a satisfação de ter sido aqui em Sergipe, onde foi firmado mais um convênio, no valor de R$ 9 milhões, para a instalação de mais 11 unidades do sistema de dessalinização em Sergipe”, anunciou o secretário de Estado da Agricultura de Sergipe, Zeca Ramos da Silva.

O secretário nacional de Segurança Hídrica, Giuseppe Serra, agradeceu a receptividade de Ana Maria e de toda a comunidade do Cacimba Nova ao Encontro Nacional. “É um sistema que está sendo bem zelado, bem conduzido, e com esse engajamento de toda a comunidade, em prol do benefício coletivo”, avaliou. O gestor explicou a atuação do ministério no desenvolvimento de recursos hídricos, que envolve outras pastas do governo federal. “A gente preside o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mas a água é um tema que une não só os esforços do MIDR, tem uma atuação muito forte de vários outros parceiros, nessa temática da ‘Agenda Azul’, como a gente chama, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Cidades, que foi recriado pelo presidente Lula no ano passado, para poder atuar fortemente na agenda de saneamento também”, complementou.

Bom conselho

Operador de dessalinizador da comunidade de Amparo (PB), Everaldo Maciel também participou da visita ao Cacimba Nova e pôde conhecer uma unidade do PAD sergipana. “Quero me dirigir especialmente à comunidade. Deixar aqui uma mensagem: cuidem, abracem esse sistema, zelem, porque não é o secretário, não é o prefeito, não é o governador que é beneficiado. Tem muitas comunidades que queriam ter a oportunidade de ter um sistema desse e não tem”. O de PAD de Amparo, o primeiro da Paraíba, é considerado referência entre os sistemas daquele estado.

ASN – Foto: Vieira Neto