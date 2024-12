Programa Atende e Núcleo de Perícia passam a funcionar na sede da SMTT

A partir desta sexta-feira, 13, o Núcleo de Perícia Médica e o Programa Atende da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju, passarão a funcionar na sede do órgão, localizada no bairro Inácio Barbosa.

Até o momento, o Núcleo de Perícia e o Programa Atende funcionam na Galeria Farol Center, no bairro Farolândia. Porém, um espaço na sede da SMTT, que fica na rua Roberto Fonseca, no Inácio Barbosa, foi totalmente reformado e preparado para dar mais comodidade ao público e aos servidores públicos da superintendência.

Mesmo com a mudança, o atendimento ao público não será interrompido. “Tanto o público que solicita os serviços de agendamento pericial, quanto as pessoas que irão passar pelas perícias previamente agendadas poderão ir à sede da SMTT de Aracaju, das 7h às 17h”, declarou a coordenadora do Programa Atende, Maria Solange Silva.

Transporte público

Para facilitar ainda mais o deslocamento de quem procura os serviços do órgão, as linhas que irão circular em frente à SMTT em dias úteis são: 100-1 – Circular Shoppings 01 e 100-2 – Circular Shoppings 02.

“Além de mais conforto, a mudança tende a trazer mais facilidade para os cidadãos que utilizam o serviço da perícia médica e do Atende, até mesmo pela proximidade do Terminal DIA”, acrescentou a coordenadora do Atende.

O que é o serviço de perícia médica?

O serviço é oferecido para quem tem direito ao Passe Livre do transporte público e para quem deseja fazer o cartão de estacionamento (pessoas com deficiência). O agendamento para as perícias acontece presencialmente.

O que é o Atende?

O Programa Atende, serviço de transporte gratuito, é disponibilizado para pessoas com deficiência motora, mental, múltipla, temporária ou permanente em alto grau de dependência. Os beneficiados são transportados em vans para as clínicas onde realizam sessões de fisioterapia. Atualmente, 61 cidadãos são beneficiados pelo serviço.

A sede da SMTT fica na rua Roberto Fonseca, n° 200, bairro Inácio Barbosa. A SMTT funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

