Programa Ater Mulher e beneficia 630 trabalhadoras rurais

Neste 15 de outubro, Dia Internacional da Mulher Rural, Sergipe celebra o avanço das políticas públicas voltadas para o empoderamento feminino no campo. Por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), em parceria com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), o Governo do Estado vem implementando o Programa Ater Mulher, que tem como objetivo prestar assistência técnica e extensão rural específica para mulheres trabalhadoras rurais no estado.

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca Ramos da Silva, disse que as ações do Ater Mulher revelam o comprometimento do governo e servem de exemplo e inspiração para outras atividades de apoio às mulheres do campo. “Essa ação reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com a inclusão e a valorização das mulheres rurais, que desempenham um papel essencial na segurança alimentar e na economia local, e também com o desenvolvimento sustentável no campo e o fortalecimento da agricultura familiar. O testemunho positivo das comunidades mostra que esse programa deve ser replicado em outras comunidades”, destacou.

As ações, coordenadas pela Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), incluem visitas técnicas, oficinas, dias de campo, rodas de conversa e capacitações. O foco é o desenvolvimento de sistemas produtivos agroecológicos e o manejo sustentável dos recursos naturais, além do apoio à organização de grupos produtivos de mulheres, facilitando o acesso dessas trabalhadoras ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e a políticas de crédito e comercialização.

O Programa Ater Mulher, em Sergipe, também se destaca pelo foco na autonomia financeira e empoderamento das mulheres quilombolas, promovendo o trabalho coletivo e fortalecendo a inserção dessas trabalhadoras no mercado de maneira sustentável.

A iniciativa já finalizou o diagnóstico das agricultoras a serem atendidas. Estão sendo beneficiadas 148 mulheres na Barra dos Coqueiros, 108 em Canhoba e 224 em Japaratuba. Já no município de Boquim são 23 agricultoras atendidas, além de 60 trabalhadoras rurais de Aquidabã e 67 de Capela participam do programa.

Além da assistência técnica, essas 630 beneficiárias receberão um fomento no valor de R$ 4.600,00, disponibilizado pelo Governo Federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), para apoiar a produção das mulheres quilombolas em situação de vulnerabilidade social. Esse recurso visa alavancar as atividades produtivas dessas trabalhadoras e será liberado via Bolsa Família ou Caixa Econômica Federal.

Os técnicos da Emdagro, junto aos credenciados, estão elaborando projetos produtivos e oferecendo assistência técnica durante todo o processo, garantindo que as trabalhadoras possam investir com segurança em suas produções. Suinocultura, artesanato, culinária, empreendedorismo, salão de beleza, pesca, fruticultura, mandioca, hortaliças, macaxeira, avicultura, vendas (comida, perfumes, roupas, etc), caprinocultura são algumas das atividades desenvolvidas pelas mulheres rurais selecionadas pelo Programa.

“O programa Ater Mulher é um marco para a agricultura familiar em Sergipe. Estamos oferecendo às mulheres rurais as ferramentas necessárias para seu desenvolvimento e autonomia, com foco em práticas agroecológicas e sustentabilidade. O impacto dessa ação vai além da produção agrícola, pois fortalece a economia e transforma a vida dessas mulheres, de suas famílias e de suas comunidades”, ressalta o Presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos.

O coordenador do Ater Mulher da Emdagro, Matheus Cristóvão de Santana Freire, também destacou o progresso do programa. “Já realizamos diagnósticos e articulações com as organizações parceiras, selecionamos as 630 beneficiárias e inserimos suas documentações no sistema da Anater. Estamos agora na fase de elaboração dos projetos individuais e capacitação das trabalhadoras. Em breve, vamos disponibilizar os formulários de adesão ao fomento rural para que elas possam assinar e, assim, receber o recurso. Todo o processo de pagamento será feito via cartão do Bolsa Família ou em agências da Caixa Econômica Federal.”

Foto: Emdagro