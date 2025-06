Programa Barriguinha Cheia garante alimentação saudável no desjejum da rede estadual

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), lançou, no início do ano letivo o programa ‘Barriguinha Cheia’, uma iniciativa voltada a garantir que cerca de 120 mil estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino recebam um alimento nutricional assim que chegam ao ambiente escolar. Com investimento total de R$ 3.623.370,00 e abrangência de 212 escolas de Ensino Fundamental e Médio, até o fim do primeiro semestre letivo de 2025, serão distribuídas mais de 12 milhões de refeições.

Elaborado pelo Departamento de Alimentação Escolar (DAE), o programa tem como objetivo promover uma refeição matinal e balanceada ao seu público-alvo, priorizando cardápios nutritivos e a inclusão de alimentos provenientes da agricultura familiar local. Para garantir a segurança e a qualidade das refeições distribuídas, o planejamento do cardápio é elaborado pelos nutricionistas do setor responsável, respeitando as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e assegurando o equilíbrio nutricional e atendendo às necessidades específicas de diferentes faixas etárias e condições de saúde.

Todo o processo de compra e aquisição dos alimentos é feito com fornecedores regularizados e fiscalizados, e o armazenamento é feito em locais adequados, com o controle de temperatura, umidade e validade. Para que os alimentos sejam manuseados de maneira correta, as cozinheiras e merendeiras das escolas recebem capacitações periódicas sobre higiene, manipulação segura e preparo adequado dos alimentos. Além disso, o DAE realiza vistorias regulares nas escolas para verificar as condições de armazenamento, preparo e distribuição, e as refeições servidas nas escolas são avaliadas por nutricionistas e equipes de supervisão.

Na Escola Estadual Poeta Garcia Rosa, em Aracaju, o Barriguinha Cheia é sucesso entre os alunos e equipe escolar. Para a aluna do 8º ano, Laysla Santana, a refeição oferecida pelo programa contribui com a rotina diária dos estudantes. “Tem gente que não consegue tomar café em casa por causa do tempo que tem para acordar e se arrumar, e, quando chega à escola, tem fome. Então, a gente enche a barriga, e é o suficiente para chegar até o lanche do recreio”, compartilha a aluna.

Para a coordenadora pedagógica da unidade, Mauricéa Catarina, o programa só trouxe benefícios para a escola e seus alunos. “O Barriguinha Cheia foi bem acolhido porque uma parte do nosso público realmente tem uma carência de alimentação, e, muitas vezes, eles [alunos] vinham para cá sem o café da manhã, e o pessoal da tarde vinha sem almoçar. Quando eles entram na escola, a gente já os direciona ao refeitório, oferece um lanche prático, uma fruta, suco ou biscoito, e eles vão para a sala de aula. Além disso, eles ficam mais quietos durante a aula, sem querer ficar saindo da sala”, destaca.

Como surgiu a ideia

O Programa Barriguinha Cheia foi inspirado nas atividades realizadas pelo diretor do Colégio Estadual João Batista Nascimento, em Nossa Senhora do Socorro, Dilson Gonzaga, que já executava a ideia por iniciativa própria. Ao chegarem, os alunos, no primeiro turno, a gestão da escola fornecia um lanche rápido e nutritivo como forma de assegurar o acolhimento nutricional no desjejum, facilitando a concentração e aprendizagem.

Foto: Ascom Seed