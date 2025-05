Programa Ciranda Sergipe leva serviços de cidadania e inclusão a Ilha das Flores

Nesta terça-feira, 27, a Escola Estadual Manoel Antônio Pereira, no povoado rural da Praça Santo Antônio, em Ilha das Flores, município do baixo São Francisco, recebeu a quarta edição do programa Ciranda Sergipe. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), reuniu uma diversidade de serviços gratuitos para a população, reafirmando o compromisso do Governo de Sergipe com a promoção da cidadania, inclusão e qualidade de vida nos municípios do estado.

Durante todo o dia, a comunidade teve acesso a atendimentos da Iguá e da Energisa para adesão à tarifa social, Defensoria Pública, ações de programas como o Opera Sergipe 1 e 2, CIN Inclusiva com a emissão da Carteira de Identidade Nacional, vacinação, atendimento de saúde bucal, serviços nas carretas da saúde do homem e da mulher, oficinas para a primeira infância, entrega dos cartões do programa CMAIS, avaliação antropométrica e o tradicional momento de beleza para a população.

Para a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, o programa tem se consolidado como uma ponte entre os serviços do estado e o povo sergipano. “A cada edição, temos fortalecido vínculos, ampliado o acesso aos direitos e escutado as necessidades das comunidades. Hoje, em Ilha das Flores, entregamos cidadania com dignidade, escuta e acolhimento. Esse é o coração do Ciranda Sergipe: chegar onde o povo está”, destacou.

Além dos atendimentos sociais e de saúde, o evento também foi espaço para inclusão produtiva, com exposição de artesanato feito por mulheres da região. A artesã Maria Antônia Brito Miranda, conhecida como Tonha do Artesão, participou da feira e comemorou. “É muito importante essa feira porque a gente tem chance de divulgar o nosso trabalho. Gostaria que houvesse mais feirinhas dessas, pra que a gente tenha a oportunidade de ser mais reconhecida artesanalmente”, relatou.

Entre os beneficiários do programa CMAIS Ser Criança, Adrieli Vieira recebeu o cartão e falou sobre o impacto na sua vida. “Vai ser uma maravilha, porque já é uma ajuda para comprar fralda. Tenho duas meninas e um menino, preciso comprar leite, tem um monte de coisa. A prioridade é elas”, afirmou.

O serviço de embelezamento também foi bastante procurado. Maria Genilda dos Santos, conhecida como Dada, aproveitou ao máximo. “Estou amando. Tirei o dia pra me maquiar, fazer cabelo, tudo, até ir ao médico. Aqui no Ciranda, já fiz teste rápido e vou para o ginecologista também”, contou com entusiasmo.

Outro destaque da ação foi a emissão da CIN Inclusiva. A moradora Evalda, conhecida como Dina, fez questão de agradecer. “Gostei, gostei de verdade. O governo está de parabéns”, declarou.

Com ampla adesão da população, a edição em Ilha das Flores reforçou o papel do Ciranda Sergipe como uma política pública descentralizada, integradora e inclusiva, levando mais do que serviços: entregando cidadania e respeito aos sergipanos e sergipanas.

Foto: Julia Costa/Seasic