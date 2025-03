Programa Ciranda Sergipe leva serviços para população de Canhoba

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realiza na próxima terça-feira, 11, a etapa “Dia da Ação” do Programa Ciranda Sergipe, no município de Canhoba, a partir das 8h, no Centro de Excelência São Francisco de Assis. A etapa tem como principal objetivo combater a vulnerabilidade social por meio de uma abordagem integrada e intersetorial, levando serviços essenciais diretamente à população.

De acordo com a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, a ação busca facilitar o acesso aos serviços, especialmente para aquelas pessoas que residem em regiões mais distantes. “Nosso objetivo é levar serviços básicos e essenciais diretamente aos municípios e povoados, garantindo mais acessibilidade e inclusão social. Muitas vezes, essas pessoas enfrentam dificuldades financeiras para se deslocar até a capital, e o Ciranda Sergipe vem para mudar essa realidade”, ressalta.

Instituído pela Lei Estadual nº 9.362/2024, o programa articula as ações da Seasic em parceria com outras pastas do Governo do Estado, garantindo o fortalecimento de políticas públicas, inclusão e defesa de direitos, bem como, a efetiva entrega de serviços às famílias sergipanas. Após o levantamento de dados através do Mapeamento Prévio de Dados (MPD), a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania promove o Dia da Ação com a oferta de diversos serviços conforme as demandas identificadas.

Durante a etapa em Canhoba, a população terá acesso a serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional, orientações sobre serviços da Energisa e da Deso. Além disso, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, as carretas do homem e da mulher oferecerão atendimentos de saúde básicos, proporcionando um cuidado mais amplo à população local.

