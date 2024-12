Programa “Cuidar de Quem Cuida” Entrega Kits para Gestantes Aparecidenses

É com grande satisfação que o município de Aparecida dá continuidade ao Programa Cuidar de Quem Cuida, uma iniciativa que tem como objetivo oferecer apoio e acolhimento às gestantes da cidade. Nesta semana, as futuras mamães receberam com carinho um kit completo para seus bebês, com itens essenciais para o início da jornada da maternidade.

A entrega do kit gestante faz parte de uma série de ações voltadas ao cuidado e à atenção das gestantes, promovendo não apenas a qualidade de vida das mães, mas também proporcionando os primeiros cuidados para seus filhos. O programa busca garantir que as gestantes aparecidenses tenham o suporte necessário neste momento tão especial, mas também desafiador, da vida.

A prefeita Jeane, destacou a importância da iniciativa, afirmando: “A gestação é um momento único e transformador na vida de qualquer mulher. Nosso objetivo é proporcionar um cuidado integral às gestantes, garantindo que elas se sintam acolhidas e cuidadas desde o início dessa jornada. Este kit é um pequeno gesto, mas cheio de carinho e apoio, para ajudar as futuras mamães e seus bebês nesse começo tão importante da vida.”

A ação é um reflexo do compromisso da Prefeitura de Aparecida em garantir o cuidado e a proteção das famílias, promovendo qualidade de vida e apoio durante a gestação e os primeiros meses de vida. O programa Cuidar de Quem Cuida é uma das muitas iniciativas sociais que visam fortalecer o cuidado com a população e a atenção especial às gestantes da cidade.

Com mais essa entrega, o município reafirma seu compromisso de cuidar de quem mais precisa, especialmente em momentos tão cruciais como a gestação.

Fonte e foto assessoria