Programa Cuidar-Se distribui mais de 120 mil absorventes a escolas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), segue promovendo a saúde de milhares de estudantes da rede pública estadual de ensino com o programa Cuidar-Se. Entre janeiro e julho deste ano, foram 121.407 pacotes de absorventes distribuídos nas escolas, garantindo às pessoas que menstruam o acesso gratuito a um item essencial e promovendo dignidade menstrual, saúde e permanência escolar.

Alinhado às políticas nacionais de Dignidade Menstrual e ao Programa Saúde na Escola (PSE/Seed), a iniciativa foi ampliada em Sergipe com uma perspectiva ainda mais inclusiva. Além da entrega gratuita de absorventes a estudantes a partir dos nove anos de idade, o ‘Cuidar-Se’ promove rodas de conversa, formações e atividades pedagógicas que abordam temas como higiene pessoal, saúde sexual e reprodutiva e o respeito ao ciclo menstrual.

Dessa forma, a política vai além do acesso a itens de higiene, contribuindo para a desconstrução de preconceitos, o estímulo ao autocuidado e o fortalecimento da permanência dos estudantes na escola. O programa também promove a conscientização sobre direitos, o empoderamento das estudantes e a valorização da educação como instrumento de cidadania.

Mensalmente, cada beneficiária recebe um kit com 24 absorventes, quantidade calculada para suprir em média seis dias de menstruação regular. Apesar de simples, essa medida é essencial no ambiente escolar, evitando constrangimentos e faltas às aulas e reforçando o compromisso do Estado com a educação e a saúde dos alunos.

Em 2024, foram distribuídos 559.600 pacotes, com investimento de R$ 2.267.240,00. Em 2025, até o momento, já foram entregues 218.639 pacotes, correspondendo a um custo de R$ 950.211,87, reforçando a continuidade das ações voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida dos estudantes.

Segundo a chefe do Serviço de Projetos Escolares para os Direitos Humanos (Sepedh), Adriane Damascena, o objetivo é assegurar a dignidade e a presença das pessoas que menstruam no ambiente escolar. “Assim, oferecemos suporte para que possam frequentar as aulas sem constrangimentos ou impedimentos. Além da distribuição de absorventes, o programa amplia o acesso a informações sobre educação e saúde, promovendo campanhas, formações e atividades que ajudam os estudantes a conhecer melhor seus corpos, compreender suas necessidades e se sentirem mais empoderadas”, explicou.