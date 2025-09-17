PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS GARANTE ENTREGA DE 3,5 TONELADAS DE PRODUTOS NO MUNICÍPIO DE GARARU

A cidade de Gararu recebeu nesta terça-feira, 16, as 3,5 toneladas de alimentos adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), executado em Sergipe pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). Os produtos, cultivados por agricultores familiares do município, serão distribuídos para 200 beneficiários cadastrados, em uma ação que fortalece a agricultura local e combate a insegurança alimentar.

Ao todo, foram distribuídos 12 tipos de alimentos, entre frutas, legumes e hortaliças, todos produzidos de forma natural para a mesa das famílias atendidas. A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou o impacto social e econômico do programa. “O PAA garante comida de qualidade para quem mais precisa e, ao mesmo tempo, gera renda para agricultores familiares, movimentando a economia local. Esta é uma das principais missões da Seasic, ou seja, transformar a vida das pessoas por meio de políticas que unem dignidade, participação social e fortalecimento do campo.”

Jocielen Jesus Santos, agricultora responsável pela maior parte dos alimentos entregues, celebrou o resultado da colheita. A produção é familiar, feita por mim e por um colega. O PAA é muito importante para nós, porque valoriza nosso trabalho e ajuda outras pessoas que precisam desses alimentos”.

Arivaldo Inácio de Sousa, agricultor parceiro de Jocielen, reforçou a importância do programa na melhoria de vida da comunidade. “Este programa veio para transformar a nossa realidade. Há alguns anos a miséria era grande. Hoje, graças ao PAA e a outros programas como este, consegui construir minha casa, ter transporte e dar uma vida digna à minha família. Hoje nos sentimos parte do mundo.”

O técnico do PAA na Seasic, Antonio Gomes Silva, informou que a entrega priorizou a diversidade de alimentos. “Temos produtos diferentes, como melancia, abóbora, banana, melão, milho, coentro, abacaxi, entre outros. Essa variedade é essencial para enriquecer as refeições das famílias e combater a insegurança alimentar. Todo o processo foi articulado em parceria com a prefeitura de Gararu para garantir que os alimentos cheguem às mãos dos beneficiários”.

A prefeita de Gararu, Zete de Janjão, comemorou a parceria com o Estado. “Estamos felizes, porque os alimentos são comprados aqui mesmo no município, fortalecendo a economia local e garantindo que cheguem rapidamente às famílias cadastradas. A parceria com o Governo do Estado e a Seasic é fundamental para que possamos levar assistência social para todos os povoados”.

Foto: Seasic