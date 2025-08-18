PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS JÁ DISTRIBUIU 2 MIL TONELADAS DE PRODUTOS E BENEFICIOU 30 MIL FAMÍLIAS

Desde 2023, o Governo de Sergipe já entregou mais de duas mil toneladas de alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativa do Governo Federal executada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). A ação fortalece a agricultura familiar e combate à insegurança alimentar, beneficiando diretamente mais de 700 agricultores e cerca de 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade, em aproximadamente 60 municípios.

A secretária da Seasic, Érica Mitidieri, destacou a importância do programa para o desenvolvimento social e econômico do estado. “O PAA é mais do que um programa de distribuição de alimentos, ele transforma vidas, garante dignidade a milhares de famílias e fortalece a agricultura familiar, assegurando que os agricultores tenham mercado para seus produtos e renda garantida. Sergipe tem mostrado protagonismo nacional ao ampliar o alcance do programa e incluir comunidades tradicionais, reafirmando nosso compromisso com a inclusão e a justiça social”, afirmou.

Para o coordenador estadual do PAA, Luiz Campos, os números expressam a força da política pública. “O programa garante renda ao agricultor, que não depende de atravessadores e tem a compra assegurada com preço justo, e, ao mesmo tempo, garante que famílias em vulnerabilidade tenham acesso a uma alimentação saudável e diversificada. É uma política que une campo e cidade de forma sustentável”, destacou.

Alimento que chega a quem precisa

No último ano, Sergipe se destacou nacionalmente ao garantir a participação de comunidades de terreiro, indígenas, ciganas e quilombolas no PAA. Em Brejo Grande, a Associação do Quilombo Resina entregou arroz produzido com práticas agroecológicas, consolidando a força da agricultura tradicional.

Para Enéas Rosa dos Santos, quilombola e representante da associação, o impacto é profundo. “Já estivemos na fase de receber cesta básica e, hoje, somos nós que produzimos e vendemos para o governo. Contribuir com outras famílias é uma conquista enorme para a nossa comunidade”, pontuou.

No povoado Serrão, em Ilha das Flores, o PAA trouxe alívio e esperança, como destacou Zilda Marinaldo de Souza. “O programa é de extrema importância para o nosso povo pescador ribeirinho. Muitas vezes, precisamos de alimentos como esses, que fazem diferença na mesa de cada família. O pessoal fica muito feliz quando recebe essa cesta”, contou.

Já em Aracaju, a coordenadora da Companhia de Artes Mafuá, Maria Valdinete, destacou os benefícios para sua comunidade. “O PAA vai ser muito importante para a gente porque nossas famílias vão se beneficiar bastante na questão da alimentação e do desenvolvimento. São alimentos sustentáveis, que vão dar muito vigor ao pessoal”, explicou.

Segurança para quem produz

No campo, os agricultores celebram a segurança de ter um destino garantido para a produção, como ressalta a agricultora do assentamento Luiz Alberto, Alaudice de Souza. “Antes, eu plantava e não sabia se ia vender. Hoje, tenho certeza que minha produção vai para um bom destino e que o pagamento vem na data certa. Isso traz paz para a gente”, frisou.

O agricultor Manuel Dantas, que investiu em uma estrutura de hidroponia, ressaltou que o programa estimulou seu crescimento. “Eu tinha medo de produzir mais e não vender. Agora, sei que tudo será entregue e pago de forma justa. Com esse apoio, quero ampliar minha tecnologia e aumentar a produção porque sei que terei para quem vender”, salientou.

Foto: Thiago Santos