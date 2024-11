Programa de Coleta Seletiva premia cidadãos engajados em Aparecida

A prefeitura de Aparecida, por meio do convênio com a Cooperativa Separe, está lançando um programa inovador para incentivar a coleta seletiva em nossa cidade. A partir de agora, cidadãos que participam ativamente da coleta seletiva em suas residências serão recompensados com prêmios e benefícios exclusivos.

O objetivo da ação visa reconhecer e recompensar o esforço dos cidadãos que contribuem para a preservação do meio ambiente. A coleta seletiva é uma prática fundamental para reduzir o volume de resíduos enviados para os aterros sanitários e promover a reciclagem.

Como funciona

Cidadãos que participam da coleta seletiva em suas residências são cadastrados por agentes de limpeza ou na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e concorrem, periodicamente, a vários prêmios.

Benefícios

– Redução do volume de resíduos enviados para os aterros sanitários.

– Aumento da reciclagem e reutilização de materiais.

– Educação ambiental e conscientização sobre a importância da coleta seletiva.

A gestão Governar para Todos acredita que, juntos, podemos fazer a diferença e criar um futuro mais sustentável para nossa cidade.

Por Assessoria.