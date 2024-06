PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA LÍDERES EMPREENDEDORAS SERÁ LANÇADO NESTA TERÇA-FEIRA, DIA 18, EM ARACAJU

O projeto “Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras – Programa de Formação Para Líderes Empreendedoras” será lançado nesta terça-feira (18), às 18 horas, na Casa Gambiarra.

A iniciativa é do Grupo Gambiarra e do Instituto SER, com financiamento do Ministério da Cultura e apoio do senador Alessandro Vieira, e que conta também com a parceria do Governo de Sergipe, através da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.

O primeiro encontro contará com as 30 mulheres empreendedoras selecionadas. “Inicialmente, o projeto iria beneficiar 20 mulheres, que foram selecionadas a partir de edital e anunciadas no dia 13 de junho. A partir da parceria estabelecida com o Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, aumentamos mais 10 vagas e, a partir de agora, teremos 30 selecionadas”, ressaltou a coordenadora do projeto, Isabele Ribeiro.

Para Isabele, que é um dos principais nomes da economia criativa de Sergipe, o momento é de celebrar a primeira fase, que contou com a publicação de edital para a seleção dos projetos, e iniciar os trabalhos. “Ficamos muito felizes com os projetos que recebemos, pois entendemos que estamos ajudando a construir uma cultura de economia criativa e empreendedorismo entre as mulheres. A seleção foi realizada com muito cuidado. Contemplamos mulheres que representam a economia criativa de Sergipe e que farão trocas incríveis durante o tempo de execução”, destacou.

O projeto, que tem duração de um ano, será um intenso programa de formação, com 10 módulos que cobrem todos os aspectos do empreendedorismo. As participantes também terão acesso gratuito a um espaço de coworking totalmente equipado por 10 meses, onde poderão realizar gravações de fotos e vídeos, trabalhar e fazer networking. Além de participar da Feirinha da Gambiarra.

“Essas mulheres passarão por uma grande imersão nesse período através das aulas, das trocas e ações, terão acompanhamento direto com mentoria e a expectativa é que se tornem replicadoras de tudo o que aprenderam para outras mulheres, essa é a ideia de rede colaborativa que tanto acreditamos, além de potencializarem seus próprios negócios de maneira real, fortalecendo toda a rede de do empreendedorismo sergipano”, reforçou Isabele Ribeiro.

A Rede recebeu inscrição de mulheres das cidades sergipanas de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora das Dores, Lagarto, Estância, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Laranjeiras, Poço Verde e Santa Luzia do Itanhy. Confira a lista completa no site https://www.redesergipanaempreendedora.com.br.

Lançamento

O projeto “Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras – Programa de Formação Para Líderes Empreendedoras” terá início nesta terça-feira, dia 18 de junho, às 18 horas, com a presença das 30 mulheres selecionadas, além de parceiros e imprensa, na Casa Gambiarra (R. Eng. Hernan Centurion, 740 – Jardins, Aracaju – SE, 49025-170).

