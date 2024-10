Programa de governo de Luiz Roberto busca ampliar desenvolvimento econômico

A cidade de Aracaju registrou avanços significativos no desenvolvimento econômico e inovação, a partir da criação de uma secretaria municipal voltada para o trabalho público nesse setor. Para dar proporções ainda maiores para esse segmento fundamental para o crescimento da cidade, o candidato do PDT à Prefeitura, Luiz Roberto, pretende ampliar a atuação dessa pasta no município, além de criar programas como o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e o CredAaju, bem como expandir outros projetos que já foram colocados em prática pela atual gestão, como o Caju Hub e o Jovem Tech. O objetivo, segundo Luiz, é promover na capital sergipana um ambiente econômico propício para o surgimento de novos negócios que irão alavancar ainda mais a economia.

No plano de governo de Luiz e do seu vice, Fabiano Oliveira, um dos focos de sua gestão municipal, caso eleitos, é em identificar a vocação comercial e os diferenciais competitivos do município, por meio do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, a criação de uma linha de microcrédito destinada a microempreendedores individuais e de pequeno porte, através do CredAju, assim como o desenvolvimento de políticas de capacitação como foco na economia 4.0, e o incentivo e apoio ao desenvolvimento dos pequenos empresários e a economia criativa.

“Aracaju avançou muito nos últimos anos no que diz respeito ao desenvolvimento econômico do nosso município. Chegamos a números altos de investimentos que estão trazendo modernidade e mudanças significativas para a nossa cidade. Hoje, somos a capital com o menor tempo de abertura de empresas, o que promove um ambiente propício para que possamos ir ainda mais longe. É por isso que o meu plano de governo traz propostas pensadas no futuro para o desenvolvimento econômico e inovação do município, criando políticas públicas que fomentem e incentivem o surgimento de novos negócios, assim como o reforço de programas que já estão em vigor e que estão dando certo, como é o caso do Caju Hub”, destacou.

Destinado à oferta de capacitação para jovens na área de tecnologia da informação, além do estímulo ao empreendedorismo, o Caju Hub foi instalado no Centro de Arte e Cultura J. Inácio, na Orla da Atalaia, com toda a estrutura necessária para a capacitação e para o desenvolvimento de novos negócios. Será em seu espaço que o programa Jovem Tech – voltado preferencialmente à preparação dos aracajuanos que não estejam trabalhando e nem estudando – ocorrerá, permitindo que a população, com idade entre 16 a 29 anos, esteja apta para um mercado de trabalho altamente competitivo.

Por ser um espaço para a realização do Jovem Tech e de outras iniciativas na área de desenvolvimento tecnológico e da inovação, o Caju Hub possui laboratórios para cursos e um auditório com capacidade para 70 pessoas. Além disso, ele contará com o primeiro laboratório de inteligência artificial de Sergipe.

O plano de governo de Luiz e Fabiano prevê ainda potencializar qualificações com empresas públicas e privadas por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e reavaliar os programas de qualificação de mão de obra e empregabilidade com foco no empreendedorismo para a juventude e a qualificação da mulher.

“Nosso foco de trabalho é na geração de emprego e renda. Quem passa a estar qualificado, estará apto para entrar no mercado de trabalho com as capacitações necessárias para se manter em um bom emprego. Quem deseja empreender por conta própria, também estaremos dando suporte. A meta do nosso governo é dar um leque de possibilidades para que as aracajuanas e os aracajuanos tenham a oportunidade de trabalhar e ter a sua renda própria. Quanto mais pessoas estiverem empregadas, melhor é para a sociedade e para a economia da nossa cidade”, explica o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira.

