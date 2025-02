Programa de tarifa social da Deso cresce 82% em número de beneficiários

O ‘Tarifa Social’, programa da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) que oferece desconto de até 50% na fatura de água para a população de baixa renda, terminou o ano de 2024 com 19.736 beneficiários cadastrados. Isso representa um aumento de 82% em relação a 2023, quando a política registrou um total de 10.798 cadastrados, ou seja, de um ano para o outro, foram 8.938 novas inscrições.

A expansão no número de pessoas atendidas reflete a tendência de crescimento do programa dos últimos anos. Na comparação com 2021, momento em que benefício contemplava 4.902 usuários, por exemplo, a alta de 2024 foi de 302%. O incremento significativo se deve às ações de promoção do programa executadas pela companhia, conforme explica a coordenadora de Atendimento Social da Deso, Aline de Jesus Lima.

“As equipes de atendimento têm adotado um perfil de suporte voltado à ampliação de famílias beneficiárias, e as ações de monitoramento de desvios de água têm incluindo o ‘Tarifa Social’ como estratégia para auxiliar na regularizar as ligações”, ressalta ela, citando, ainda, que o programa é divulgado em veículos de comunicação por meio de entrevistas, em rodas de conversas nas comunidades e por busca ativa.

Relevância

De acordo com Aline, um dos principais efeitos positivos do ‘Tarifa Social’ é a possibilidade de facilitar a adimplência dos clientes, já que, com a política, o acesso à água potável é menos custoso. “O desconto permite que as pessoas tenham mais condições de pagar a fatura e, assim, estarem em dia com a Deso”, frisa. Além disso, há contribuições para o combate às ligações irregulares, que prejudicam o meio ambiente, a segurança hídrica da população e a saúde pública.

Inscrição

Para saber mais sobre o ‘Tarifa Social’, como os pré-requisitos de inscrição, prazo de validade do benefício e o que é necessário para se cadastrar, consulte os detalhes do programa acessando o endereço virtual deso-se.com.br/menu/tarifa-social.

Para esclarecimento de dúvidas e solicitação de informações, é possível entrar em contato com a Deso através dos números telefônicos 4020-0195 e 0800 079 0195, e dos canais digitais Agência Virtual e WhatsApp (79 3142-1095). Os usuários também podem se dirigir à unidade de atendimento presencial da empresa mais próxima (clique aqui para conferir mais informações sobre as agências).

