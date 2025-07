Programa Dialogar chega a Pacatuba na próxima quarta-feira, dia 16

O evento é aberto a todos os públicos, com programação lúdica e distribuição de mudas

Em mais uma parceria com o Projeto Tamar, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), leva a Pacatuba o Programa Dialogar. A ação acontece nesta quarta-feira, 16, na Escola de Capoeira Angola, em Ponta do Mangue. A programação conta com com apresentação teatral “Guardiões do Meio Ambiente”, presença da Unidade Móvel de Educação Ambiental, distribuição de mudas e de revistinhas para colorir.

O Dialogar leva educação socioambiental aos municípios do estado, criando espaços de diálogo sobre o meio ambiente e estimulando a consciência ecológica, ao promover hábitos sustentáveis. A proposta é incentivar práticas como o plantio de árvores, a preservação das áreas verdes e a redução de resíduos por meio da coleta seletiva, fortalecendo o compromisso com o desenvolvimento sustentável em Sergipe.

A última edição do Dialogar aconteceu em Pirambu, no dia 9, no Clubinho das Tartarugas, do Projeto Tamar, e envolveu crianças e famílias da região com atividades lúdicas. Outras edições já aconteceram em diversos pontos da capital e do interior do estado, sensibilizando crianças, jovens e adultos sobre os desafios das mudanças climáticas, o uso consciente dos recursos naturais e a importância da preservação ambiental.

Foto: Ascom/Semac