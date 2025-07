PROGRAMA “DIALOGAR” OFERECE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL COMO PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) promoveu uma ação de aprendizado socioambiental de forma lúdica para crianças de todas as idades nesta quarta-feira, 9, em Pirambu, no litoral norte sergipano. Realizada no âmbito do programa ‘Dialogar’, a iniciativa incluiu apresentação teatral e distribuição de mudas arbóreas e de revistinhas para colorir, além da presença de Unidade Móvel de Educação Ambiental.

A proposta da iniciativa é enviar equipes da Semac a municípios do estado com a proposta de estimular a consciência ecológica e incentivar mudanças positivas de comportamento, promovendo hábitos como o plantio de árvores, a preservação de áreas verdes e a redução de resíduos por meio da coleta seletiva. Desta vez, a atividade foi feita em parceria com o Projeto Tamar, no Clubinho das Tartarugas.

A gerente de Educação Ambiental e Relações Sociais da secretaria, Isabelle Blengini, comemora e reforça a importância do projeto. “Essa ação deixa todos nós imensamente felizes. Semana passada estávamos com essa mesma estrutura e programação em um shopping da capital, e hoje estamos em Pirambu, continuando o processo de sensibilização das pessoas em relação ao meio ambiente”, afirma ela.

A educadora ambiental do Projeto Tamar, Luíse Vieira, diz acreditar que são ações como essa que têm a capacidade de transformar o futuro. “Estamos muito felizes em receber aqui no Clubinho das Tartarugas o programa ‘Dialogar’, que traz essa mensagem importante, principalmente para as crianças, que têm uma força muito grande em colocar em prática as mensagens positivas e se tornarem ‘guardiãs do meio ambiente’”, ressalta.

As crianças que participaram da ação foram para a casa com mudas de hortaliças, revistinha de colorir e a tarefa de cuidar da natureza. Luís Henrique, de 8 anos, revela ter se surpreendido com a programação do dia. “Eu fiquei impressionado com a apresentação, amei. O personagem que eu mais gostei foi a fada do clima, e vou continuar como guardião do meio ambiente. Essa muda que eu recebi aqui eu vou plantar com a minha vó lá no sítio”, garante.

‘Dialogar’

Criado para percorrer municípios sergipanos com atividades educativas e serviços voltados ao meio ambiente, o programa Dialogar já contou com edições em Boquim, município do sul sergipano, e em Aracaju, no Riomar Shopping, onde sensibilizou crianças, jovens e adultos sobre temas como mudanças climáticas, uso consciente dos recursos naturais e a importância da preservação ambiental.

Com a ação em Pirambu, a Semac reforça a aposta em estratégias educativas criativas para envolver a população na construção de uma ecocidadania, aproximando o tema ambiental do cotidiano de forma leve e participativa.

Foto: Ascom/Semac