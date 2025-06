Programa ‘Filé de Camarão na Alimentação Escolar’ valoriza cultura alimentar e fortalece a economia local e

Implantado em 2023 pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), o programa ‘Filé de Camarão na Alimentação Escolar’ tem se destacado como uma ação inovadora da alimentação escolar na rede pública estadual de ensino. A iniciativa contempla, atualmente, 109 escolas de ensino integral com a oferta de preparações à base de camarão, aliando alimentação saudável à valorização da cultura alimentar regional e ao fortalecimento da economia local, além de respeitar as condições logísticas e sanitárias do programa. A previsão é ampliar o programa de forma gradual para outras unidades da rede pública estadual de ensino.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destacou o compromisso do Governo com políticas públicas que garantam dignidade e inovação na alimentação escolar. “Temos trabalhado para oferecer aos nossos estudantes refeições nutritivas. É uma ação que une saúde, respeito à cultura regional e o desenvolvimento da economia local”, ressalta.

Inicialmente, o programa passou por uma fase de teste de aceitabilidade, necessário para avaliar a receptividade dos estudantes e colocar o camarão no cardápio. Os resultados foram de ampla aprovação dos alunos, aumento na adesão às refeições e envolvimento da comunidade escolar. O crustáceo só é servido com a autorização dos pais, através de um termo de responsabilidade. Para os alunos que possuem alergia ao crustáceo, as escolas oferecem outras variedades de carne, como lombo suíno, frango ou carne bovina.

O crescimento no número de escolas atendidas pelo programa se dá por conta de um investimento que demonstra o compromisso do Governo de Sergipe com a alimentação escolar. Os recursos aplicados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) evidenciam esse crescimento: em 2023, foram adquiridos 10.203kg de camarão, totalizando R$ 609.119,10; em 2024, o volume dobrou para 20.406kg, com investimento de R$ 1.281.904,92; e, para 2025, a previsão inicial mostra a aquisição de 17.244kg, correspondendo a R$ 1.083.440,52.

De acordo com a diretora do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), Lucileide Rodrigues, o programa tem um impacto que vai além do aspecto nutricional. “O programa é uma política pública que une saúde, cultura e território. Ele reforça o pertencimento dos estudantes, resgata a cultura alimentar sergipana e movimenta a economia com a compra de produtos de pescadores artesanais e da agricultura familiar”, explica.

Além de promover saúde e qualidade de vida, o programa possui um viés de desenvolvimento territorial sustentável. O fornecimento do camarão é feito por produtores locais, especialmente pescadores artesanais e agricultores familiares, o que contribui para a renda nas comunidades e reforça práticas sustentáveis de produção.

Muitos estudantes estão experimentando o camarão pela primeira vez em um ambiente escolar, reconhecendo nele não apenas um alimento nutritivo, mas, também, um símbolo da sua identidade cultural. “O retorno das escolas é extremamente positivo. A inclusão do camarão no cardápio fortalece vínculos, promove educação alimentar e contribui para uma escola mais acolhedora e conectada com sua realidade”, acrescenta Lucileide.

A diretora do Centro de Excelência Cleonice Soares da Fonseca, situado em Boquim, Sara Carolina dos Santos Ferreira, conta que o camarão é a refeição mais aguardada na escola. “É um dos momentos mais esperados pelos alunos. Para os que não possuem alergia, é o almoço com a maior aceitação, eles sempre perguntam quando terá camarão novamente”, pontua.

Para o estudante da instituição, Ismael Santos, a recepção do camarão no cardápio foi bem positiva. “Percebemos a preocupação do Governo do Estado em manter a variedade da nossa alimentação. Ajudando a nutrição dos alunos e, também, satisfazer a vontade de comer comidas diferentes no dia a dia da escola. Também houveram mudanças como incentivar o não desperdício dos alimentos e também a nutrição alimentar dos alunos”, conta.

Foto: Maria Odília