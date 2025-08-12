Programa Garantia Safra está com inscrições abertas no período 2024-2025, em Sergipe

As inscrições para o programa Garantia-Safra no período 2025-2026 já estão abertas. Agricultores do semiárido sergipano podem aderir à iniciativa, que garante uma renda mínima para agricultores familiares que sofrem perdas de safra devido a fenômenos climáticos, como seca ou excesso de chuvas.

Para realizar as inscrições, os agricultores devem procurar as Secretarias Municipais de Agricultura, escritórios da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), ou os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, com documentos de identificação em mãos. Ao completar a inscrição, o agricultor recebe um boleto bancário, que pode ser pago na Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas, mediante pagamento simbólico de R$ 24.

O programa já é conhecido por garantir condições básicas a agricultores de diversos municípios. A cada ano o Garantia Safra agrega outros objetivos à sua agenda, ao buscar o aumento do número de produtores de municípios inscritos nos programas anteriores, como também atrair novos produtores de outras regiões, que ainda não tenham aderido ao programa. Em Sergipe, apenas em 2025, já foram pagos R$ 17,6 milhões para 14.689 agricultores cadastrados de 20 municípios, referente à safra 2023/2024.

Podem participar do programa famílias cuja renda bruta mensal seja de até 1,5 salário mínimo, excluindo a aposentadoria rural, que atenda ao requisito de cultivar lavouras não irrigadas e tenha área plantada de 0,6 a 5 hectares de arroz, feijão, milho, algodão ou mandioca. O benefício do governo federal, em parceria com os municípios e o Governo do Estado, é coordenado em Sergipe pela Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri).

Foto: Ascom Seagri