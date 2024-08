Programa itinerante ‘Sergipe é aqui’ chega a Canindé de São Francisco

Conhecida pelas belezas naturais dos altos cânions do Velho Chico, a cidade de Canindé de São Francisco, distante 197 quilômetros de Aracaju, recebe nesta sexta-feira, 9, o programa ‘Sergipe é aqui’. Coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), a iniciativa tem ampliado as ações da administração estadual para descentralizar importantes serviços e atendimentos ofertados na capital e, assim, impulsionar a promoção da cidadania em cada município visitado.

Por meio de uma estrutura itinerante, os 29 mil moradores de Canindé de São Francisco e regiões vizinhas terão acesso a diversos serviços ofertados pelo Governo de Sergipe, incluindo atendimentos na área da saúde; emissão de documentos como RG e CPF; orientações jurídicas; testes de paternidade; castração de animais domésticos; atendimentos para proteção ao consumidor (Procon); doação e cadastro para o banco de medula óssea, entre outros. Os mais de 160 serviços e atendimentos estarão concentrados no entorno do Centro de Excelência Dom Juvêncio de Brito e na sede da prefeitura, no centro da cidade, a partir das 8h.

Segundo o secretário executivo da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), André Clementino, levar o ‘Sergipe é aqui’ até o alto sertão é um marco para o programa, pois significa que a gestão estadual está conseguindo chegar até os municípios mais distantes da capital. “Estamos chegando ao alto sertão de Sergipe para levar diversos atendimentos através de toda estrutura governamental. Essa é uma prova de que o Governo do Estado não tem medido esforços para levar o programa às regiões mais distantes da capital. Esperamos que os moradores de Canindé possam usufruir dos serviços durante toda a sexta-feira”, destacou o secretário.

Para o prefeito de Canindé, Weldo Mariano, a 33ª edição do Sergipe é aqui chega em um momento crucial para o município, com a certeza de que irá contribuir para a qualidade de vida dos moradores da cidade. “Ações como esta demonstram o compromisso do Governo do Estado de Sergipe em promover o bem-estar social e o desenvolvimento das regiões mais necessitadas. A parceria entre o governo estadual e a administração municipal é fundamental para buscarmos o melhor para os cidadãos”, destacou ele.

Com a edição em Canindé de São Francisco, o programa de governo itinerante deve chegar a marca de 150 mil atendimentos ofertados aos sergipanos, em 33 cidades visitadas, humanizando cada vez mais os serviços e aproximando a gestão estadual da população.

Foto: Ascom/SECC