Programa Mais Ipes garante descontos e vantagens

O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), por meio da Diretoria de Promoção à Saúde (Dirpros), está relançando o Programa Mais Ipes. A proposta do programa é possibilitar que o beneficiário do Ipesaúde tenha acesso a descontos, benefícios ou condições especiais de pagamento em empresas parceiras.

De acordo com a assessora da Dirpros, Roberta Barbosa, já foram fechadas parcerias com três importantes empresas sergipanas, a Rede de Farmácias Edson e a Rede Sergifar, que vão oferecer descontos em medicamentos; e as Óticas Pontual, que irão ofertar descontos em óculos de sol de um dos seus fabricantes. “Estamos dando prioridade às empresas sergipanas, para fortalecer o comércio local”, ressaltou.

Ela explicou que para ter acesso às condições especiais proporcionadas pelo programa, basta que o beneficiário vá até uma das lojas dessas redes de farmácias ou das óticas e apresente a carteira de beneficiário do Instituto com um documento de identificação. “A proposta é ampla, nós só estamos dando o pontapé inicial com essas três empresas”, afirmou.

Roberta ressalta ainda que a equipe da Dirpros já está entrando em contato com empresas de diferentes setores, a exemplo de açougues, minimercados e lojas de confecções para firmar parceria. “É importante observar que não existe nenhuma contrapartida para o Ipesaúde. O nosso propósito é que tudo seja realmente revertido para o usuário”, enfatizou.

A assessora lembra também a importância do beneficiário acessar as redes sociais da autarquia. “Sempre haverá a divulgação da lista das empresas parceiras nos stories do Instagram do Ipesaúde, além disso, haverá uma divulgação fixa no site do Instituto, numa aba específica, para que o beneficiário confira quais são as empresas parceiras que vão sendo anexadas e os benefícios ofertados.

Da assessoria

Foto: Arthuro Paganini