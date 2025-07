Programa Melhor em Casa leva saúde e cuidados humanizados a pacientes e famílias lagartenses

Em Lagarto, o Programa Melhor em Casa tem transformado o atendimento à saúde pública, levando cuidados médicos e tratamentos especializados diretamente aos lares dos pacientes. O serviço, ofertado por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já realizou 2.411 atendimentos desde janeiro e tem sido um marco, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de locomoção ou que precisam de acompanhamento contínuo após a hospitalização.

Com um modelo humanizado, o programa tem demonstrado que, muitas vezes, o melhor local para o tratamento não é o hospital ou a Unidade Básica de Saúde (UBS), mas sim o próprio lar, onde o paciente recebe não só assistência médica, mas também o conforto e a dignidade necessários para sua recuperação plena.

De acordo com Fernanda Almeida, coordenadora do programa, o objetivo central é desospitalizar e reduzir as internações hospitalares. “A ideia é evitar a hospitalização precoce e reabilitar o paciente dentro de seu ambiente familiar. A nossa missão é levar os cuidados necessários diretamente para a casa da pessoa, seja ela do centro da cidade ou dos povoados,” explica.

Ela destaca que a equipe do programa realiza uma série de atendimentos, como curativos, fisioterapia, acompanhamento nutricional, cuidados médicos e até assistência social, tudo de maneira integrada e personalizada. “Sabemos que muitos dos nossos pacientes não têm condições de se locomover até a unidade de saúde. Por isso, o Melhor em Casa vai até eles, oferecendo todo o suporte necessário sem que precisem sair de casa. Isso não só facilita o processo de recuperação, mas também promove um vínculo de confiança com a equipe de saúde, que está sempre à disposição para atender qualquer necessidade”.

Atendimentos

Os dados mensais do programa demonstram seu impacto crescente na ampliação do acesso ao cuidado domiciliar. Foram realizados 30 atendimentos em janeiro, 162 em fevereiro, 452 em março, 806 em abril (durante o processo de triagem e encaminhamentos), 299 em maio (fase pós-triagem), 466 em junho e 196 atendimentos em julho, até o momento. Ao todo, o programa soma 2.411 atendimentos nos seis primeiros meses de 2025, reforçando seu papel como alternativa eficiente à hospitalização tradicional e apoio direto às famílias.

Segundo Fernanda Martins, diretora da Rede Especializada, “o Programa Melhor em Casa tem sido decisivo para desafogar hospitais e unidades de urgência, aumentando a rotatividade de leitos e ampliando o acesso à hospitalização. A qualidade de vida dos pacientes e seus familiares melhora significativamente, graças ao suporte contínuo e especializado, feito de forma humanizada e personalizada”.

A equipe multidisciplinar do programa conta com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, técnicos de enfermagem e fonoaudiólogos. Esses profissionais não apenas tratam das condições de saúde, mas também se tornam parte da vida cotidiana dos pacientes e de suas famílias, criando vínculos que vão além dos cuidados médicos.

Rotina de cuidados

A importância do programa é refletida nos relatos dos pacientes e familiares atendidos. Um exemplo é o de Lauro Henrique Fontes, que acompanhou de perto o atendimento à sua avó, dona Elisa, durante seus últimos dias de vida. “Eu fiquei aliviado, porque sabia que ela estava em boas mãos. O acompanhamento diário trouxe uma sensação de segurança e confiança para toda a nossa família. Sabíamos que, mesmo em casa, ela teria todos os cuidados necessários”. Dona Elisa, que havia manifestado o desejo de não ser internada, pôde passar seus últimos momentos em sua própria casa, cercada pelo afeto dos familiares, mas também com a tranquilidade de um acompanhamento constante e especializado da equipe de saúde, o que fez toda a diferença no processo de finalização de sua jornada com dignidade e conforto.

Essa segurança emocional e física é um dos maiores diferenciais do Melhor em Casa: quando o paciente está em sua própria casa, a recuperação e o processo de cuidado são muito mais tranquilos.

Para Silvana Félix, que cuida de sua cunhada, Rosimeire da Conceição, o programa trouxe alívio e proteção. “Eles sempre vêm com muita atenção. A equipe é excelente e está sempre pronta para nos ajudar, seja com curativos ou orientações. Rosimeire está bem melhor desde que o atendimento começou”, relata.

Além do apoio clínico, o Melhor em Casa oferece um suporte emocional imprescindível para as famílias. Fabiana Nascimento, esposa de Leonardo Santana, um dos pacientes atendidos, relembra a chegada da equipe na casa deles. “Quando fomos encaminhados para o programa, eu não sabia exatamente o que esperar. Mas o apoio da equipe foi maravilhoso. Eles sempre foram muito atenciosos e cuidaram do meu marido com muito carinho. É um alívio saber que ele está sendo bem cuidado, sem precisar sair de casa”.

Quem também reconhece a importância do atendimento é José Oliveira, de 64 anos, que recebe cuidados semanais da equipe. “Agradeço à equipe que cuida de mim, que toda semana está aqui. Fico muito contente e alegre. No dia em que eles vêm, já fico ansioso, pois me atendem muito bem”, relata emocionado ao descrever a expectativa positiva pela chegada da equipe de saúde.

O programa tem sido um verdadeiro apoio para essas famílias, que nem sempre têm condições financeiras ou logísticas para se deslocar até unidades de saúde. Para os pacientes que necessitam de cuidados regulares e que, por questões de mobilidade, não conseguem ir até o posto de saúde, o Melhor em Casa se torna uma solução eficaz e indispensável.

Equipe

Jaqueline Fontes, enfermeira da equipe, compartilha que, ao lidar com pacientes que muitas vezes estão acamados ou em situações críticas, a atuação da enfermagem é essencial. “A Enfermagem no programa é fundamental. Cuidamos dos pacientes de forma individualizada, acompanhando a evolução do quadro clínico e oferecendo o apoio emocional que as famílias tanto precisam. Muitos pacientes, como os acamados, acabam criando um vínculo muito forte com nossa equipe” conta, emocionada.

Além da Enfermagem, a presença da Fisioterapia também é crucial para a recuperação dos pacientes. Guilherme Vasconcelos, fisioterapeuta do programa, fala sobre o impacto que seu trabalho tem na qualidade de vida dos pacientes atendidos. “O que mais me motiva é ver a autonomia que podemos devolver aos pacientes. Para aqueles que estavam acamados ou com dificuldades de locomoção, nossa intervenção ajuda na recuperação e na melhoria do seu estado físico. Cada pequeno avanço no quadro do paciente é uma vitória para todos nós”, afirma.

O médico Nilson Menezes, que também integra a equipe, acrescenta que, além de prevenir internações, o serviço também facilita o tratamento de pacientes com doenças mais complexas, como câncer, que necessita de cuidados contínuos. “Nós conseguimos manter o paciente em casa, com a medicação correta, evitando o risco de infecção hospitalar e oferecendo mais conforto. Isso, para muitos, faz toda a diferença”.

Nilson ainda ressalta que o Melhor em Casa não é apenas um programa de saúde, mas um modelo que humaniza a medicina e reforça a importância do acolhimento e da escuta. “Essa experiência mudou minha visão. Aprendi a valorizar o cuidado menos invasivo, focado na melhora da qualidade de vida e no respeito às escolhas do paciente e da família. Às vezes, o melhor tratamento é proporcionar conforto, diminuir dores e sintomas, e estar presente no momento mais difícil, sem agressões desnecessárias. Como médico, sinto que contribuo muito mais para a vida das pessoas. Ver um paciente sendo cuidado com carinho e respeito em seu lar é gratificante e me faz repensar toda a prática médica tradicional”.

O Programa

O Programa Melhor em Casa oferece atendimento domiciliar especializado para pacientes que necessitam de cuidados contínuos, promovendo a recuperação e o conforto no ambiente familiar. Ele é destinado a pessoas que enfrentam uma piora na saúde e, devido a limitações temporárias ou permanentes, têm dificuldade para se deslocar até uma unidade de saúde.

Sem essa opção de cuidado em casa, muitos desses pacientes poderiam precisar de internação hospitalar prolongada. Além disso, o programa também atua liberando vagas nos hospitais, ao possibilitar que pacientes internados recebam alta mais cedo e continuem o tratamento com segurança no próprio lar.

Em Lagarto, o acesso ao serviço ocorre principalmente por meio de encaminhamentos dos hospitais da região e das unidades básicas de saúde, especialmente para pacientes com dificuldade de locomoção. Antes do início do atendimento, os pacientes passam por um processo de triagem que avalia critérios como condição socioeconômica, histórico de internações recentes e comorbidades.

Foto Gabriel Andrade / Ascom SMS Lagarto.

Por Dayanne Carvalho