Programa Municipal de Aprendizagem é avaliado e aprovado pelos  vereadores do município de Telha

Na sessão do último dia 11 de maio, os vereadores debateram em plenária sobre a aprovação do PL nº 04/2023, que “institui o Programa Municipal de Aprendizagem no âmbito da Administração Pública direta e indireta, autárquica e fundacional do município de Telha”. Esta foi uma importante propositura apresentada no dia 13 de março deste ano pelo Executivo e que foi avaliada pelos parlamentares da Casa, como sendo de grande relevância para a comunidade telhense.

Para a presidente da Casa, Cláudia Dias (MDB), sendo vigorado o projeto e a ação colocada em prática, todos ganharão, pois se trata de mais qualificação para o quadro funcional do Município. “Nós, legisladores, devemos sempre observar quais são os paramentos favoráveis para o desenvolvimento de Telha. E quando chega à Câmara projetos que visam mais educação e qualificação para todos, entendemos que todos têm a ganhar, principalmente a população”, destacou a parlamentar.

Dos nove vereadores da Casa, seis votaram a favor da propositura. “Entendo que estamos fazendo um trabalho favorável ao Município de Telha. Aqui na Casa, também estou horando com as funções administrativas e cumprindo com o 13º salário”, frisou a vereadora e presidente da Casa, Cláudia Dias.

Também na sessão, ao final do 2º expediente, os parlamentares aproveitaram para parabenizar a vereadora Josiely Alves das Graças (DEM) por mais um ano de vida. As sessões na Câmara de Vereadores de Telha acontecem todas as quintas-feiras, a partir das 19h.

Texto e foto: Ascom CM Telha/ Divulgação