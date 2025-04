Programa Novo Lar beneficia 38 famílias no município de São Miguel do Aleixo

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) iniciou a semana com mais uma ordem de serviço do Programa Novo Lar. Cerca de 38 famílias do município de São Miguel do Aleixo, no Agreste Sergipano, serão beneficiadas pela iniciativa que visa recuperar unidades habitacionais precárias de famílias de baixa renda.

“O Novo Lar é uma ação que representa um verdadeiro resgate da dignidade e da esperança de famílias que vivem em condições precárias. Ao transformar suas moradias, estamos garantindo que essas pessoas tenham um lar seguro, confortável e saudável, e isso impacta diretamente na qualidade de vida de todos”, ressaltou a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, sobre a importância social e cidadã do programa.

Em São Miguel do Aleixo, os técnicos da Seasic reuniram-se com as famílias que serão contempladas pelo programa e esclareceram sobre as etapas do programa Novo Lar. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e executado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), com o propósito de recuperar componentes estruturais, condições sanitárias e estéticas das residências de famílias sergipanas em vulnerabilidade social.

Entre as beneficiadas, a dona de casa e mãe de uma criança com deficiência, Danila de Jesus Santos, contou que ficou muito feliz em saber que havia sido contemplada, pois será a oportunidade de ter um banheiro adaptado às necessidades do seu filho.

“Eu não tinha condições de reformar e adaptar o banheiro e a fachada da minha casa. As famílias de São Miguel do Aleixo estavam com grandes expectativas para a chegada do programa no município, e o Novo Lar traz uma melhoria que eestá sendo uma realização em nossas vidas”, relatou.

Cada unidade recuperada é uma história de superação e a reafirmação do compromisso do Governo do Estado com as famílias sergipanas. “Ao garantir melhores condições sanitárias e estruturais, estamos proporcionando um ambiente onde a saúde, o bem-estar e a autoestima possam florescer”, concluiu Érica Mitidieri.

Programa

O Novo Lar contempla todos os territórios sergipanos. Entre os municípios beneficiados, além de São Miguel do Aleixo, estão: Aracaju, Riachuelo, Pirambu, Divina Pastora, Siriri, Graccho Cardoso, Telha, Canhoba, Propriá, Santana do São Francisco, Areia Branca, Moita Bonita, Malhador, Carira, Riachão do Dantas, Poço Verde, Simão Dias, Cristinápolis, Santa Luzia do Itanhi, Pedrinhas, Indiaroba e Tobias Barreto.

Foto: Ana Carolina/Seasic