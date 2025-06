PROGRAMA NOVO LAR CHEGA A ITAPORANGA PARA GARANTIR DIGNIDADE E SEGURANÇA ÀS FAMÍLIAS MAIS VULNERÁVEIS

Na última quarta-feira, 25, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), realizou uma reunião com os beneficiários do programa Novo Lar, no município de Itaporanga d’Ajuda, no leste sergipano. Nesta primeira etapa, 32 moradias passarão por requalificação, com foco na construção e melhoria de banheiros e estruturas básicas das residências. O encontro marcou o início de um novo ciclo na vida das famílias contempladas. Muitas vivem há anos sem acesso adequado a saneamento e infraestrutura digna. Agora, com o ‘Novo Lar’, essa realidade vai começar a mudar.

Moradora da comunidade, Selma Silva não escondeu a emoção: “Eu estou muito feliz porque eu vou ganhar um banheiro de verdade, bonitão. Agora eu vou ter uma coisa que vai me trazer dignidade. Vou me sentir importante. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado!”

Outro beneficiário, José dos Santos, também compartilhou seu sentimento de gratidão: “Dificilmente a gente que mora no interior tem uma vida fácil. Esse banheiro que vou receber vai facilitar muito o dia a dia. Agradeço ao Governo do Estado, que está fazendo um bom serviço para população.”

Durante o encontro, a técnica social da Diretoria de Habitação da Seasic, Cecília Dias, reforçou o compromisso do Governo com a transformação da vida dessas famílias: “A Seasic tem conduzido esse trabalho com muito compromisso. Hoje, ao conversarmos com as famílias, sentimos o quanto esse programa vai devolver dignidade, saúde e segurança a quem mais precisa. Requalificar uma moradia é muito mais do que reformar paredes. É reconstruir esperanças”.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, reforçou o papel transformador do ‘Novo Lar’: “Levar dignidade a cada canto de Sergipe é o que nos move. O ‘Novo Lar’ é sobre mais do que infraestrutura: é sobre respeitar o direito de cada pessoa a viver com conforto, segurança e orgulho do lugar onde mora. Em Itaporanga, assim como em todo o estado, o nosso compromisso é com quem mais precisa”.

Foto: Matheus Alves