Programa Novo Lar chega ao município de Tobias Barreto; 46 unidades serão reformadas

A partir de autorização de ordem de serviço pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), o Programa Novo Lar chegou ao município de Tobias Barreto, no centro-sul sergipano, onde irá beneficiar 46 unidades habitacionais. O programa reúne um conjunto de ações voltadas para a requalificação de unidades habitacionais precárias de famílias de baixa renda do estado de Sergipe, com a finalidade de resgatar a autoestima dessas comunidades mediante a recuperação dos componentes estruturais, das condições sanitárias e estéticas das residências.

Durante a solenidade de autorização dos benefícios, a secretária da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, afirmou que a pasta tem trabalhado para fortalecer as políticas públicas assistenciais e construir caminhos para o desenvolvimento de programas habitacionais. “Este é um programa importante e fundamental para muitas famílias. Além disso, traz qualidade de vida, dignidade e saúde para os contemplados, gerando um impacto positivo na cadeia produtiva da construção civil, gerando emprego e renda”, declarou a gestora.

Uma das futuras beneficiárias, Jéssica dos Santos, destacou que o programa trará melhorias nas suas condições de vida. “Acredito que vai melhorar bastante. Para a minha família, está sendo muito bem-vindo”, relatou.

Novo Lar

Em Tobias Barreto, a Seasic reuniu-se com as famílias que serão contempladas pelo programa e esclareceu sobre as etapas do Novo Lar. No município, todos os beneficiários serão mulheres chefes de família, sendo 19 famílias com crianças na primeira infância – 0 aos 6 anos de idade – e três com pessoas com deficiência. O Novo Lar é coordenado pela Seasic e executado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

