Programa Opera Sergipe já realizou mais de 500 cirurgias

O programa Opera Sergipe, que prevê a execução de dez mil cirurgias eletivas em diversas especialidades, realizou, em apenas 20 dias de lançamento, 551 procedimentos. A ação tem o objetivo de agilizar as filas de espera por esses procedimentos em todo o território sergipano. É importante salientar que os pacientes que estão na fila de espera vão ser priorizados, mas as outras pessoas que desejam ser inseridas no programa podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para realizar o cadastro.

No período de 23 de julho a 10 de agosto, o Hospital Amparo de Maria, localizado no município de Estância, realizou 300 cirurgias. Em Lagarto, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, foram feitos 212 procedimentos dentro do Opera Sergipe. Já o Hospital Senhor dos Passos, em São Cristóvão, que deu início aos procedimentos do programa do Governo do Estado em 1º de agosto, realizou 39 cirurgias.

Para o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, essa ação do governo está beneficiando a população que espera há anos por um procedimento. “O planejamento do Opera Sergipe está sendo seguido à risca e o programa é um sucesso, no que se refere ao quantitativo de pessoas assistidas. Em menos de um mês, já foram realizadas mais de 500 cirurgias. O Governo do Estado está empenhado em prestar um serviço de qualidade, com humanização e celeridade no atendimento às pessoas que estavam há anos na fila de espera”, explicou o secretário.

Para ter acesso ao Opera Sergipe, basta ir a um dos hospitais credenciados ou à Unidade Básica de Saúde mais próxima com documentos pessoais e diagnóstico médico. O paciente será encaminhado para consulta com um cirurgião, que irá cadastrar, caso necessário, o usuário no programa. Com o cadastro concluído, será possível acompanhar todo o processo pelo site ou aplicativo Opera Sergipe, disponível nos sistemas IOS e Android.

