Programa Prato do Povo é ampliado para mais oito municípios sergipanos

Com mais de 600 mil refeições distribuídas, o programa Prato do Povo vem garantindo a segurança alimentar e nutricional da população. Para fortalecer esse compromisso de gestão, o governador Fábio Mitidieri assinou decreto que estabelece a expansão do programa para mais oito municípios. Com a medida, estão aptos a aderirem ao programa os municípios de Amparo do São Francisco, Nossa Senhora de Lourdes, Cedro de São João, Divina Pastora, Riachuelo, Rosário do Catete, Brejo Grande e Pirambu.

O ‘Prato do Povo’ é parte da política pública estadual conduzida pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), que garante uma refeição balanceada para a população em vulnerabilidade social. A seleção dos municípios participantes se baseia em um recorte populacional de dez mil habitantes, com os maiores percentuais de pobreza registrados no Cadastro Único (CadÚnico).

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, responsável pela pasta executora do programa, afirmou que ele é uma importante política pública que consolida o acesso a uma alimentação adequada, atendendo às necessidades nutricionais. “A expansão do Prato do Povo visa mitigar a insegurança alimentar em municípios menores, promovendo inclusão e suporte nutricional à população vulnerável em áreas de menor densidade demográfica”, declarou.

Sobre o projeto

O programa ‘Prato do Povo’ foi implementado por meio da Lei Estadual 9.228/2023 e começou a ser executado neste ano de 2024. O investimento é de mais de R$ 22 milhões provenientes de recursos do Estado, emendas parlamentares e parceria dos municípios.

Atualmente, cerca de 4,2 mil refeições prontas e balanceadas são entregues diariamente a famílias em situação de vulnerabilidade social. O público é atendido por ordem de chegada em postos de distribuição localizados em cada município participante. Cada prato pesa em média 630 gramas, contendo uma proteína, dois acompanhamentos, uma guarnição e salada – além de suco e sobremesa.

Foto: Ascom Seasic