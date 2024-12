Programa Prato do Povo é ampliado para mais oito municípios sergipanos

Em evento realizado nesta terça-feira (03), na sede da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), foi assinado o Termo de Cooperação Técnica para a expansão do Programa Prato do Povo para mais oito municípios sergipanos.

Na oportunidade, estiveram presentes os prefeitos de Amparo do São Francisco, Nossa Senhora de Lourdes, Cedro de São João, Divina Pastora, Riachuelo, Rosário do Catete e Pirambu. Ainda esta semana, o município de Brejo Grande também será contemplado com a expansão.

O programa, que já distribuiu quase 750 mil refeições, representa uma importante política pública estadual conduzida pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

Durante a cerimônia, a secretária Érica Mitidieri destacou a relevância do programa para ainda mais municípios. “É uma grande alegria expandir o ‘Prato do Povo’ para mais oito municípios. Reforçamos nosso compromisso com a segurança alimentar, levando dignidade para quem mais precisa, porque só quem passa fome entende a importância de um prato de comida. Com a assinatura de hoje, iniciaremos os trâmites necessários para que, no começo de 2025, possamos levar esse impacto positivo a essas populações vulneráveis. Já entregamos quase 750 mil refeições este ano, e continuamos avançando para alcançar ainda mais famílias”, ressalta a secretária.

O ‘Prato do Povo’ é direcionado à população em situação de vulnerabilidade e garante refeições balanceadas, que atendem às necessidades nutricionais. A seleção dos municípios segue os critérios de recorte populacional de até dez mil habitantes e maiores índices de pobreza registrados no Cadastro Único (CadÚnico).

Prato do Povo

Instituído pela Lei Estadual 9.228/2023, o programa entrou em operação no início deste ano, com um apoio superior a R$ 22 milhões advindos de recursos estaduais, emendas parlamentares e colaborações municipais. Diariamente, aproximadamente 4,2 mil refeições equilibradas e prontas para consumo são distribuídas em locais estratégicos dos municípios atendidos.

Foto: Júlia Costa