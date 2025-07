“PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO” REALIZA AULA INAUGURAL DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ITABAIANINHA

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do ‘Programa Primeiro Emprego’ (PPE) realizou na última segunda-feira, 14, na Escola Municipal Oseas Cavalcanti Batista, em Itabaianinha, município do centro-sul sergipano, aula inaugural para duas turmas do curso de costureira, com o total de 40 vagas.

Para a aluna Danielle Sandes, o curso chegou em excelente momento, pois ela não tinha encontrado ainda uma oportunidade de emprego. “Um amigo me avisou sobre o curso, eu estava em busca e já gostava um pouquinho da área de costura. Aí eu entrei no site e fiz a inscrição. Eu achei muito bom termos esse apoio. É bom para todo mundo. Bom para quem tem as fábricas e muito bom para nós, jovens, conseguirmos uma oportunidade. Vou me esforçar muito e espero chegar no final do curso e ser escolhida para as vagas”, enfatizou.

A aluna Solange Franco definiu o curso de costureira como uma possibilidade de transformação de sua vida. “É um passo a mais na minha trajetória, que vai me ajudar no meu futuro. Uma amiga me incentivou a vir e foi muito bom. Se eu for chamada pelas empresas no final da formação será uma ótima oportunidade, e se eu não conseguir ser chamada, continuarei batalhando pelo meu futuro”, expressou

O curso, que tem carga horária de 480 horas, quatro módulos e previsão de duração de seis meses para conclusão e certificação, também é uma excelente oportunidade para os empreendedores da região que estão em busca de mão de obra qualificada.

Para a empresária Ivanilde Nascimento, da Linda Moda Feminina, a parceria é muito importante e já foi bem-sucedida. “Essa iniciativa do Governo do Estado em parceria com a prefeitura é muito importante tanto para os jovens que muitas vezes procuram uma oportunidade e não encontram, quanto para os empresários que procuram por mão de obra qualificada. Muitas vezes, a gente tem a vaga de emprego, mas não tem profissional para assumir essa vaga. A gente só tem a ganhar, é uma aliança que todos ganham juntos, porque é mais desenvolvimento para o nosso município, mais oportunidades para as empresas e para os jovens”, ressaltou.

Qualificação

O PPE é uma iniciativa do Governo de Sergipe executada pela Seteem, que tem como objetivo transformar a realidade de jovens entre 18 e 29 anos, que nunca tiveram uma oportunidade formal de trabalho. Voltado para quem busca a primeira chance no mercado, o PPE oferece qualificação técnica por meio de instituições renomadas e experiência prática dentro de empresas parceiras. O PPE já ofertou 1.890 vagas e atualmente beneficia oito municípios sergipanos: Aracaju, Boquim, Carmópolis, Estância, Itabaiana, Itabaianinha, Lagarto e Tobias Barreto.

Foto: Léo Mecenas