Programa Rode Bem 2025 alcança mais de 5 mil inscritos

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) informa que as inscrições para o programa Rode Bem 2025 foram encerradas, totalizando mais de 5 mil cadastrados. O programa, realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), tem como objetivo beneficiar motociclistas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com a autorização do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou o sucesso da iniciativa. “A adesão ao programa mostra o quanto essa política pública é essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estamos felizes em garantir que tantos sergipanos sejam contemplados com um benefício que transforma vidas”, comemora.

Os critérios de participação incluíram residir em Sergipe, ter renda de até dois salários mínimos, possuir apenas um veículo de fabricação nacional com capacidade volumétrica entre 50 e 165 cilindradas e atender aos requisitos estabelecidos.

A Seasic reitera seu compromisso em promover ações que contribuam para a inclusão social e melhoria das condições de vida da população. Para mais informações sobre os próximos passos do programa, basta acessar o site oficial: https://rodebem.assistenciasocial.se.gov.br/ .

Foto: Erick O’Hara/Arquivo