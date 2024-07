Programa ‘Sergipe é aqui’ chega à 30ª edição no município de Umbaúba

Nesta sexta-feira, 19, o governo itinerante chega à região sul do estado com mais de 160 serviços

O programa ‘Sergipe é aqui’ foi criado com a missão de humanizar os atendimentos e serviços oferecidos pelo Governo do Estado e proporcionar mais qualidade de vida aos sergipanos. Desde fevereiro de 2023, o governo itinerante tem chegado em todas as regiões do estado com a meta de aproximar a administração estadual da população e impulsionar a promoção da cidadania. Nesta sexta-feira, 19, o programa chega à expressiva marca de 30 edições realizadas e o município contemplado é Umbaúba. Localizada a 109 km de Aracaju, a cidade também receberá, por um dia, o título simbólico de capital administrativa de Sergipe.

Durante todo o dia, os 25 mil habitantes de Umbaúda e seus povoados terão acesso à caravana do ‘Sergipe é aqui’, cuja estrutura estará concentrada no entorno da Escola Estadual Prefeito Anfilófio Fernandes Viana e na sede da prefeitura, no centro da cidade. Dentre os atendimentos disponíveis, estarão as emissões de documentos, como RG, CPF e o IDJovem; a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); exames médicos e odontológicos; atualização vacinal; orientações jurídicas; oficinas de segurança alimentar, de beleza, artesanato; recadastramento da tarifa rural; orientações para gestores sobre programas de governo, entre outros serviços.

Para o secretário-executivo da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), André Clementino, a principal missão do programa é chegar às quatro pontas do estado e levar os benefícios para todos os 75 municípios de Sergipe. “Nossa maior ambição é fazer com que o máximo de pessoas possa ser atendido em cada estande ou carreta disponibilizada nas edições. Chegar à 30ª edição do ‘Sergipe é aqui’ significa que já estamos chegando à metade do nosso estado”, afirmou ele.

As expectativas geradas em torno da chegada do programa à cidade também foram destacadas pelo prefeito de Umbaúba, Humberto Maravilha. De acordo com ele, o ‘Sergipe é aqui’ era uma excelente oportunidade para os umbaubenses terem acesso direto a diversos serviços, como emissão de documentos, atendimentos na área da saúde e orientações sobre programas sociais.

“Estamos organizando toda a logística necessária para que o evento seja um sucesso e para que todos possam aproveitar ao máximo o programa. Além disso, estamos ansiosos para o anúncio dos diversos investimentos que serão feitos em nossa cidade através do Governo do Estado”, destacou o prefeito Humberto Maravilha.

‘Sergipe é aqui’

Lançado em fevereiro de 2023, o programa de governo itinerante, iniciativa coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), tem levado aos 75 municípios de Sergipe a estrutura governamental para acolher as demandas locais, executar e despachar as atividades de gestão do governo, e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de que precisa na esfera da administração estadual. Ao ofertar toda a estrutura do governo para a cidade, a gestão concentra ali suas atenções, atende demandas importantes, e oferta à população do interior serviços que muitas vezes estão disponíveis somente na capital.

