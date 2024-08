PROGRAMA SERGIPE NO PÓDIO VIABILIZA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO

Os atletas sergipanos que participaram da Copa Amazônica Internacional de Natação 2024 retornaram ao estado com resultados expressivos, reforçando a importância do investimento no esporte de alto rendimento. Com oito atletas representando os clubes Nad’Art, L4 Team e Sergipe Natação, a delegação trouxe para casa 65 medalhas e nove troféus, sendo dois de índices técnicos, obtidos por atletas que melhoraram seus tempos na competição, e sete troféus de atletas mais eficientes. Além disso, a equipe quebrou alguns recordes sergipanos, demonstrando evolução técnica e competitividade.

A participação de parte dos atletas foi viabilizada pelo programa Sergipe no Pódio, que investiu aproximadamente R$ 23 mil na compra de passagens aéreas, permitindo a ida dos atletas e seus treinadores para o campeonato. Esse apoio foi essencial para que Sergipe pudesse competir em uma das mais prestigiadas competições de natação do país.

O presidente da Federação Aquática de Sergipe, Antônio Aragão, ressaltou o impacto do programa no desempenho dos atletas. “A atuação dos nossos nadadores é reflexo do investimento contínuo no esporte, proporcionado pelo programa Sergipe no Pódio. Este apoio é fundamental para que Sergipe continue se destacando em competições de alto nível”, afirma ele.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, também celebrou o sucesso dos atletas. “Estamos extremamente orgulhosos dos nossos atletas. O Governo de Sergipe acredita no poder do esporte para transformar vidas e promover nosso estado. Continuaremos investindo no desenvolvimento dos nossos talentos e no fortalecimento do esporte sergipano, fico feliz com o resultado positivo dos nossos atletas”, garante a secretária.

Importância do Programa Sergipe no Pódio

O Programa Sergipe no Pódio foi criado com o objetivo de promover e apoiar o esporte de rendimento no estado, utilizando recursos específicos provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001. Entre seus principais objetivos estão o apoio às federações esportivas de modalidades olímpicas, a promoção do intercâmbio sócio desportivo e a melhoria da qualidade técnica em competições. Além disso, o programa visa elevar o status do esporte sergipano, promover o nome de Sergipe em todo o território nacional e internacional, e viabilizar um plano de carreira para os atletas. Este programa tem sido uma peça-chave no crescimento do esporte no estado, permitindo que Sergipe se destaque cada vez mais no cenário esportivo.

Fonte e foto ASN