Programa “Volta por cima” é oficialmente lançado na VII Bienal Internacional do Livro de Itabaiana

A Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Educação, lançou oficialmente, durante a VII Bienal Internacional do Livro de Itabaiana, o programa “Volta por cima”, que oferece um auxílio financeiro mensal no valor de R$ 200,00, para estudantes da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O objetivo do programa municipal é justamente incentivar jovens e adultos, que por algum motivo pararam de estudar, na infância ou juventude, a retornarem os estudos, independente da idade.

Atualmente, em Itabaiana, a modalidade EJA tem mais de 400 alunos matriculados, nas seguintes escolas da rede municipal:

* Escola Municipal Nivalda Lima;

* Escola Municipal Elizeu de Oliveira;

* Escola Municipal Elizete Santos;

* Escola Municipal Maria do Carmo Moura;

* Escola Municipal Irene Tavares;

* Escola Municipal Hermelina Costa;

* Escola Municipal Clara Meireles;

* Escola Municipal Benedito Figueiredo;

* Escola Municipal Dr. João Alves Filho;

* Escola Municipal Iana Monteiro.

Para participar do “Volta por cima”, o estudante deve estar matriculado na modalidade EJA, numa das escolas acima. As matrículas serão feitas até 31 de outubro, nas próprias escolas.

“Esse programa é muito importante, porque ele incentiva as pessoas que pararam os estudos a voltarem à sala de aula, em busca do conhecimento e também, de realizar os seus sonhos, independente da idade. Quem já voltou a estudar, desde que iniciamos o programa, não se arrepende, e com certeza alcançaremos mais pessoas”, disse o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

