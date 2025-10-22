Programa “Volta por cima”, que oferece auxílio a estudantes da EJA será lançado em Itabaiana

A Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Educação, lançará oficialmente nesta sexta-feira, 24, o programa “Volta por cima”, que oferece um auxílio financeiro no valor de R$ 200,00, para estudantes da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O lançamento será na VII Bienal do Livro de Itabaiana, a partir das 18h.

O objetivo do programa municipal é justamente incentivar jovens e adultos, que por algum motivo pararam de estudar, na infância ou juventude, a retornarem os estudos, independente da idade. Atualmente, em Itabaiana, a modalidade EJA tem 430 alunos matriculados.

A rede municipal de ensino oferta a EJA nas seguintes unidades:

* Escola Municipal Nivalda Lima;

* Escola Municipal Elizeu de Oliveira;

* Escola Municipal Elizete Santos;

* Escola Municipal Maria do Carmo Moura;

* Escola Municipal Irene Tavares;

* Escola Municipal Hermelina Costa;

* Escola Municipal Clara Meireles;

* Escola Municipal Benedito Figueiredo;

* Escola Municipal Dr. João Alves Filho;

* Escola Municipal Iana Monteiro.

Para participar do “Volta por cima”, o estudante deve estar matriculado na modalidade EJA, numa das escolas acima. As matrículas serão feitas até 31 de outubro, nas próprias escolas.

Texto e foto prefeitura de Itabaiana