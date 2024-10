Programação da Vila da Criança traz muita animação e alegria nesta quinta-feira

A Vila da Criança segue com uma programação imperdível para animar crianças, famílias sergipanas e turistas, na Orla da Atalaia, em Aracaju. O evento realizado pelo Governo do Estado conta com espaços recreativos e culturais até o dia 26 de outubro, sempre das 17h às 22h.

Nesta quinta-feira, 17, o Teatro da Vila contará com o espetáculo ‘A História do Sr. e Sra Espantalho’, da Trupe Kadrabra, a partir das 17h30, trazendo a história do casal do interior Senhor Antônio e Dona Mariazinha. Às 19h, acontece a apresentação de ‘O mugido do boi Janeiro lá prás bandas de Sergipe’ do Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela, espetáculo que conta a história de um rico fazendeiro morador do povoado São José, na cidade de Japaratuba. Às 20h30, será a vez do Grupo Versus Uni, com a apresentação ‘Show entre sonhos e estrelas’, repleto de músicas autorais do grupo, que falam sobre imaginação, leitura, brincadeira e ludicidade. O teatro conta com capacidade para 80 pessoas, e o acesso é gratuito.

Já o Cinema da Vila exibirá os filmes ‘As aventuras de Seu Euclides: Parafusos’, às 17h30; ‘Tia Ruth, uma história de amor’, com duas sessões, a primeira às 18h e a segunda às 18h30; ‘Perlimps’, às 19h; e ‘Além da Lenda’, às 20h30. Com entrada gratuita, as sessões ocorrem em uma sala climatizada para 100 espectadores.

Vila da Criança

Além da programação artística, a Vila da Criança conta com Arena Gamer, Aquário de Recreação, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Teatro da Vila da Criança

Dia 17/10 (quinta-feira)

17h30 – A História do Sr. e Sra Espantalho – Trupe Kadrabra

19h – O mugido do boi Janeiro lá prás bandas de Sergipe – Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela

20h30 – Show entre sonhos e estrelas – Grupo Versus Uni

Cinema da Vila da Criança

Dia 17/10 (quinta-feira)

17h30 – As aventuras de Seu Euclides: Parafusos

18h – Tia Ruth, uma história de amor

18h30 – Tia Ruth, uma história de amor

19h – Perlimps

20h30 – Além da Lenda