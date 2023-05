Programação do Arraiá do Povo 2023 inicia nesta quinta-feira, 1º de junho. Ao todo, serão mais de 250 atrações

O mês de junho está batendo à porta e, com ele, as festas juninas em Sergipe, que prometem mais de 30 dias de animação, músicas, comidas típicas e o melhor do ‘País do Forró’. E no início dos festejos na capital, nesta quinta-feira, 1º de junho, será aberta a programação do Arraiá do Povo 2023, na Orla da Atalaia.

Ao todo, serão mais de 250 atrações, incluindo 140 nomes do cenário musical sergipano e 40 artistas nacionais, além de 40 trios de forró e 60 apresentações de quadrilhas juninas. O Arraiá do Povo é realizado pelo Governo de Sergipe. O evento acontecerá de 1º de junho a 1º de julho, com atrações sergipanas e nacionais, além de quadrilhas juninas, que se apresentarão no Palco Rogério, na parte interna, e, na área externa, na Vila do Forró, que inclui ainda o Barracão da Sergipe, Coreto da Marluce e o Arraiá Mirim. A programação tem início às 18 horas.

Nesta quinta-feira, apresenta-se no Palco Rogério, a partir das 19h, o sanfoneiro Erivaldo de Carira. Logo após, às 21h, é a vez da banda Mastruz com Leite se apresentar para os amantes do forró das antigas. Encerrando a noite, a partir das 23h, o cantor Dorgival sobe ao palco para encantar turistas e sergipanos como o melhor do forró tradicional. As apresentações no Palco Rogério iniciam sempre às 19h. Às segundas-feiras não haverá programação no Arraiá do Povo.

Vila do Forró

Uma das atrações mais aguardadas do Arraiá do Povo 2023 é o tradicional espaço cenográfico da Vila do Forró, que contará, este ano, com uma vasta programação cultural, incluindo trios pés de serra e concurso de quadrilhas. A Vila abre a partir das 18h, de terça a domingo.

O espaço contará com o Barracão da Sergipe, atração que faz parte das comemorações do Encontro Nordestino de Cultura 2023, no Arraiá do Povo, e tem como objetivo proporcionar uma experiência única de celebração das festividades juninas, evidenciando a riqueza cultural e a força do forró no estado.

Com uma programação diversificada e repleta de atrações, o Barracão da Sergipe traz um palco exclusivo para apresentações de artistas e grupos folclóricos locais, destacando o talento e a tradição sergipana por meio de músicas, danças e quadrilhas juninas. Durante os dias de festa serão mais de 180 artistas que mostrarão o melhor da cultura local para sergipanos e turistas. A programação do Barracão da Sergipe inicia a partir das 18h.

Nesta quinta-feira, 1º de junho, o Barracão da Sergipe contará com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Sergipe, Quadrilha Unidos do Arrasta Pé de Itaporanga, grupo vocal Vivacce e Evanilson Vieira.

Ainda dentro do espaço da Vila do Forró, destaca-se o Coreto da Marluce, mais uma das grandes atrações do Encontro Nordestino de Cultura 2023. Abrilhantando o Arraiá do Povo, juntamente ao Barracão da Sergipe, a atração promete animar os festejos na Orla da Atalaia. A ação promete celebrar e preservar a essência do forró tradicional, contando com trios pés de serra que encantam e convidam o público a dançar ao som de ritmos como xote, xaxado e baião, em todos os dias de evento, das 18h às 20h.

Arraiá Mirim

Além disso, com uma programação especial voltada para as famílias e o público infantil nas festividades juninas de 2023, o Arraiá do Povo 2023 contará com o Arraiá Mirim, que promete trazer uma variedade de atrações, incluindo espetáculos teatrais, apresentações musicais, oficinas criativas, danças, quadrilhas juninas e contação de histórias. Com duração de dez dias, a programação terá início no dia 3 de junho, na Orla da Atalaia, como parte integrante do Encontro Nordestino de Cultura 2023, tendo sequência nos dias 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de junho, sempre às 17h.

Foto: Arthuro Paganini