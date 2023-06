Programação do Arraiá do Povo 2023 inicia nesta quinta-feira, 1º de junho

Com mais de 30 dias de programação, o Arraiá do Povo 2023 inicia nesta quinta-feira (1º), na Orla de Atalaia.

Ao todo, serão mais de 250 atrações, incluindo 140 nomes do cenário musical sergipano e 40 artistas nacionais, além de 40 trios de forró e 60 apresentações de quadrilhas juninas.

O evento acontecerá de 1º de junho a 1º de julho, com atrações sergipanas e nacionais, além de quadrilhas juninas, que se apresentarão no Palco Rogério, na parte interna, e, na área externa, na Vila do Forró, que inclui ainda o Barracão da Sergipe, Coreto da Marluce e o Arraiá Mirim. A programação tem início às 18 horas.

Nesta quinta-feira, apresenta-se no Palco Rogério, a partir das 19h, o sanfoneiro Erivaldo de Carira. Logo após, às 21h, é a vez da banda Mastruz com Leite se apresentar para os amantes do forró das antigas. Encerrando a noite, a partir das 23h, o cantor Dorgival sobe ao palco para encantar turistas e sergipanos como o melhor do forró tradicional. As apresentações no Palco Rogério iniciam sempre às 19h.

Às segundas-feiras não haverá programação no Arraiá do Povo.

Foto: Arthuro Paganini