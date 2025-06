Programação do Arraiá do Povo traz Mastruz com Leite e Batista Lima nesta quarta

O Arraiá do Povo 2025 segue animando sergipanos e turistas na Orla da Atalaia, em Aracaju. Maior São João à beira-mar do Brasil, o festejo, realizado pelo Governo de Sergipe, contará com shows de Skama de Peixe, Batista Lima, Mastruz com Leite, Tuka Veloz e Alma Gêmea, nesta quarta-feira, 18.

Já na Vila do Forró, a programação musical começará no Coreto às 17h30, com Bobinho do Forró, seguido de Lene Hall, às 19h. No Teatro da Vila, a peça “Menina Miúda” será apresentada às 18h30 pelo grupo A Tua Lona. Depois, às 20h, o público poderá assistir ao espetáculo “Raízes Nordestinas”, da Cia de Dança Carpediem. No Barracão da Sergipe, o forró vai começar a partir das 19h, com Glaubert Santos. Às 20h30, a quadrilha junina Unidos do Arrasta-Pé vai encantar os visitantes da Vila, que vai continuar embalada por muita música com a banda Café Suado, às 21h30.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Skama de Peixe

21h – Batista Lima

23h – Mastruz com Leite

1h – Tuka Veloz

Nos intervalos: Alma Gêmea

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Bobinho do Forró

19h – Lene Hall

Teatro

18h30 – Menina Miúda (Grupo A Tua Lona)

20h – Raízes Nordestinas (Cia de Dança Carpediem)

Barracão da Sergipe

19h – Glaubert Santos

20h30 – Quadrilha Unidos do Arrasta-Pé

21h30 – Café Suado

Foto: Arthuro Paganini