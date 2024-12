Programação do Verão Sergipe 2025 movimentará estação mais quente do ano no interior do estado

Com o objetivo de movimentar os quatro cantos do estado durante a estação mais quente do ano, o Governo do Estado promoverá mais uma edição do Verão Sergipe. O evento foi retomado em 2024, após um hiato de mais de uma década, levando cultura, esporte, lazer e geração de renda para a Praia da Caueira, em Itaporanga d’Ajuda; Ponta dos Mangues, em Pacatuba; Praia do Abaís, em Estância; Pirambu e Canindé de São Francisco. Este ano, a novidade é que o Verão Sergipe também vai ser realizado no município da Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju.

A programação do evento foi divulgada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira, 20, e conta com a presença de artistas nacionais, regionais e locais. O Verão Sergipe 2025 terá início nos dias 17 a 19 de janeiro, na Praia da Caueira, seguindo para Pacatuba em 24 a 26 de janeiro. No final de semana seguinte, 31 de janeiro a 2 de fevereiro, é a vez de Canindé de São Francisco receber a iniciativa. Do dia 7 ao dia 9 de fevereiro, o evento chega a Pirambu, e de 14 a 16 de fevereiro, à Barra dos Coqueiros. No Carnaval, que no próximo ano está marcado para os dias 1º a 5 de março, o Verão Sergipe será encerrado na Praia do Abaís.

Vale lembrar que os domingos são dedicados apenas às atividades esportivas.

Confira a programação musical completa:

Praia da Caueira (Itaporanga d’Ajuda)

Sexta-feira, 17 de janeiro

21h – Igor Ativado

23h – Ferrugem

1h – Felipe Amorim

3h – Banana Nativa

Sábado, 18 de janeiro

21h – As Patricinhas

23h – Toni Garrido

1h – Detonautas

3h – Nona

Pacatuba

Sexta-feira, 24 de janeiro

21h – Larissa Costa

23h – Chicabana

1h – Nadson O Ferinha

3h – Matheus Fernandes

Sábado, 25 de janeiro

21h – Leonne O Nobre

23h – Luiza Martins

1h – Falcao

3h – Tarcísio

Canindé de São Francisco

Sexta-feira, 31 de janeiro

21h – Maraisa Cantora

23h – Taty Gril

1h – Leo Santana

3h – Mikael Santos

Sábado, 1º de fevereiro

21h – Pagodun

23h – Dorgival Dantas

1h – Unha Pintada

3h – Franquinho Vaqueiro

Pirambu

Sexta-feira, 7 de fevereiro

21h – Cid Natureza

23h – Xanddy Harmonia

1h – Heitor Costa

3h – Ittauan

Sábado, 8 de Fevereiro

21h – Banda Seeway

23h – Di Propósito

1h – Danielzinho Jr

3h – Pablo

Barra dos Coqueiros

Sexta-feira, 14 de fevereiro

21h – Pedro Lua

23h – Hungria

1h – Timbalada

3h – Edson Gomes

Sábado, 15 de fevereiro

21h – Reação

23h – Pato Fu

1h – Baianasystem

3h – Dilsinho

Carnaval do Abaís

Sábado, 1º de março

21h – Dioguinho

23h – Filhos Da Bahia

1h – Devinho Novaes

3h – Tuka Velloz

Domingo, 2 de março

21h – Vitinho Soares

23h – Vina Calmon

1h – Guig Ghetto

3h – Marcelo Balla

Segunda-feira, 3 de março

21h – Xicabanda

23h – Luanzinho Moraes

1h – La Fúria

3h – Luiz Ferraz

