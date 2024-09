PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DA FEIRINHA DE ARTESANATO NA ATALAIA NOVA ATRAI MOTORHOMES E CELEBRA CULTURA LOCAL

A Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros, foi o palco de uma edição especial da Feirinha de Artesanato neste final de semana. Entre os dias 6 a 8, o evento trouxe um panorama cultural vibrante e atraiu visitantes de todo o Brasil, incluindo a participação de quase 50 motorhomes, veículos recreativos que funcionam como uma casa sobre rodas.

A Atalaia Nova recebeu motorhomes vindos de diversos estados, como Bahia, Distrito Federal, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo, que transformaram o local em um espaço de encontro e troca cultural. O evento foi realizado pela Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Turismo e da Secretaria Especial da Atalaia Nova, em parceria com a Associação MH Bahia Casas sobre Rodas.

O secretário municipal de turismo, Ícaro Carvalho, destacou a importância do evento para a economia local. “Foi um evento que nasceu através do planejamento para buscar visitantes, que acabam fomentando a compra do artesanato e da gastronomia local, atraídos pelo nosso destino e pelas novidades. Trazer motorhomes para cá geraram um fluxo de compra em toda a oferta de serviços do município. Isso beneficia pousadas, vendedores de gás, água, alimentos e combustíveis. Todos se beneficiaram e o retorno foi muito positivo para a nossa economia local”, considerou Ícaro.

A programação da Feirinha contou com apresentações culturais, incluindo apresentação do grupo de samba de coco, show e desfile de peças artesanais. As atrações não apenas enalteceram a cultura local, mas também proporcionaram uma rica experiência para os visitantes. Polímpio Viana, presidente da Associação MH Bahia Casas sobre Rodas, comentou sobre a integração e os benefícios do evento.

“Nós, da Associação, temos 120 associados e trouxemos 45 veículos para o evento. Os que não estiveram com os motorhomes ficaram em pousadas locais. O estilo de vida nômade que seguimos exige segurança e infraestrutura e o município ofereceu isso. Consumimos produtos locais e interagimos com a comunidade. É uma parceria valiosa com a prefeitura e a Secretaria de Turismo”, pontuou Polímpio.

Roquelina de Jesus, proprietária de um motorhome, também elogiou a recepção e a organização do evento. “É maravilhoso esse lugar. O grupo MH Bahia veio para agregar e retribuir a gentileza com o consumo local. O comércio está se movimentando e a forma como fomos recebidos foi excelente. A receptividade da comunidade foi muito positiva e isso faz toda a diferença”, avaliou.

Os visitantes também expressaram seu entusiasmo com a experiência. Jorge Passos, um dos participantes, destacou a recepção calorosa. “O espaço aqui na Barra é maravilhoso e a receptividade é excelente. A Barra dos Coqueiros está fazendo o que outros locais não fizeram. Recomendo o local e retornarei com certeza”, assegurou.

A presença dos motorhomes e o engajamento dos visitantes reforçaram a importância de eventos que unem cultura, economia e turismo. Para a artesã, Mell Moda Praia, a programação especial da Feirinha foi uma oportunidade ímpar para mostrar seu trabalho e interagir com um público diversificado. “A Feirinha foi maravilhosa. Foi realmente uma linda programação, além do belíssimo pôr-do-sol que só a Barra dos Coqueiros tem. Com esse encontro de motorhomes, recebemos muitos visitantes e nossas vendas foram ótimas”, contou.

Fonte e foto Prefeitura da Barra dos Coqueiros