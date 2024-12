PROGRAMAÇÃO MUSICAL DA VILA DO NATAL ILUMINADO TRAZ ATRAÇÕES DE VÁRIOS ESTILOS E VALORIZA CULTURA SERGIPANA

Para quem chega à Vila do Natal Iluminado, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, é impossível não cruzar com a música. No centro da estrutura montada pelo Governo do Estado, um palco recebe atrações musicais diárias dos mais diferentes estilos, animando o público e atraindo aracajuanos e turistas de todas as idades.

Todos os dias, atrações musicais e artísticas de vários gêneros se apresentam no palco. Com o ambiente bastante movimentado e o palco estrategicamente montado de forma central, quem passa cruza diretamente com a música – e se apaixona.

É o caso da aposentada Lílian Cael. Natural de Brasília e morando em Aracaju há nove meses, ela esteve pela primeira vez na Vila do Natal Iluminado neste sábado, 28. E mesmo chegando para conhecer todo o espaço, logo de cara já acompanhou as atrações musicais. “O evento está maravilhoso, é tudo fantástico, com eventos culturais gratuitos à população. Gosto muito dessas apresentações e, sempre que posso, estou assistindo. Ficou muito bom”, exaltou.

Enquanto Lílian aproveitava sozinha, a professora Luziete Santos, do município de Capela, esteve com toda a família curtindo os grupos que se apresentaram, conhecendo mais da cultura sergipana. “A iniciativa é fantástica, porque traz para perto de nós um espaço tão bonito e caprichado, com a valorização da cultura da nossa gente. Nós ficamos muito empolgados porque isso está na nossa terra, faz o coração ficar quentinho. Como o palco fica bem centralizado, não passa despercebido por ninguém. Todo mundo chega e tem a oportunidade de prestigiar como nós fizemos. É uma delícia”, disse ela.

Atrações valorizadas

O espaço musical da Vila do Natal Iluminado traz majoritariamente artistas sergipanos, valorizando os nomes que fazem a cultura do estado. A banda Donalí, que está na ativa desde 2013, já havia se apresentado no evento em 2023, e voltou à Vila, sendo a primeira atração deste sábado, 28.

“A música sempre foi esse elemento agregador, e foi muito feliz essa proposta da multidisciplinaridade, com teatro, bares, brinquedos, e a música no centro fazendo a união. O Governo está de parabéns por manter essa proposta desde o ano passado”, destacou o instrumentista David Davvy. “Aqui é um espaço com famílias juntas, um momento em que todo mundo se junta para curtir. Quem trabalha com música autoral e independente fica muito feliz em encontrar um espaço que traga aracajuanos e turistas, conhecendo a sonoridade e ampliando nosso público”, acrescentou a vocalista Fernanda de Aquino.

Outra apresentação que encantou o público foi a do grupo sociocultural do Instituto Mangaliza. Formado no estado de Sergipe em 2015, ele foca na valorização do idoso, integrando-o com diversas artes e manifestações culturais. Atualmente, conta com mais de 80 membros.

“A gente está muito agradecido a todos que fazem a organização da Vila. É uma satisfação enorme trazer nossos idosos para se apresentarem, valorizando a presença deles, tornando-os mais dignos. O intuito do Mangaliza é justamente trazer motivação a essas pessoas, em uma sociedade tão rápida que muitas vezes discrimina o idoso. Eles ainda contribuem com nosso povo, e iniciativas como essas trazem a cultura popular. Torço muito para que o Governo dê continuidade a esses projetos”, destacou o Mestre Mangaliza, que dá nome ao grupo.

Vila do Natal

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Deso, Netiz e Energisa.

Foto: Erick O’Hara