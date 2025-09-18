PROGRAMAS HABITACIONAIS DO ESTADO CHEGAM AO MUNICÍPIO DE LAGARTO E BENEFICIAM MAIS DE 300 FAMÍLIAS

O município de Lagarto recebeu a equipe da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) para uma tarde de diálogo com as famílias beneficiadas pelos programas Novo Lar e Casa Legal. O encontro, ocorrido na quarta-feira, 17, contou com a entrega dos termos de participação e espaço para esclarecimento de dúvidas. Ao todo, 70 famílias receberão melhorias em suas casas e 250 imóveis terão a regularização fundiária garantida.

A secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, destacou a importância dos programas para a transformação social. Para a gestora, as iniciativas têm um papel fundamental em garantir dignidade e qualidade de vida para as famílias sergipanas. “Com o Novo Lar, estamos reformando e estruturando banheiros e fachadas, trazendo mais saúde, conforto e esperança para quem mais precisa. Já o Casa Legal assegura o direito à propriedade, dando às famílias a segurança jurídica do seu lar. Quero agradecer às equipes da assistência social do município e do Estado, que visitam cada residência, ouvem cada história e ajudam a identificar as necessidades de cada família.”, disse a secretária.

Representando a Sedurbi, Ticiana Barros de Mendonça explicou como funcionará a execução das melhorias. “Cada beneficiário tem direito a um investimento de até R$ 15 mil, que será usado para reconstrução do banheiro, reforma da fachada e, caso haja saldo, outras melhorias necessárias na residência, como reboco e pintura. A empresa responsável fará as obras com acompanhamento técnico e fiscalização da Sedurbi. Queremos que as famílias fiquem satisfeitas com o serviço e tenham suas casas transformadas”.

A secretária municipal de Assistência Social e vice-prefeita de Lagarto, Suely Menezes, celebrou a chegada dos programas. “É com muita alegria que estamos recebendo em nossa cidade o programa Novo Lar, uma iniciativa que transforma vidas e garante moradia digna e melhorias essenciais para a nossa comunidade. Este programa não é apenas sobre reformas ou construção de banheiros. Ele representa resgate de autoestima, dignidade e esperança para cada família contemplada”.

Entre os futuros beneficiários, a expectativa é de mudança real na vida das famílias. Brenda Araújo Bezerra, moradora do Povoado Quilombo, disse que o programa Novo Lar vai trazer alívio. “A expectativa é muito grande, porque tem muita gente precisando. É uma coisa que vai beneficiar todo mundo. Estou feliz demais de ser contemplada”, disse.

Aarão Santos, também futuro beneficiário do Novo Lar, reforçou a importância do programa. “Minha casa precisa de melhorias há anos, e eu não tinha condições de fazer. Agora vai ser possível ter um banheiro novo e uma casa mais bonita. Isso traz esperança para mim e para minha família”, relatou.

Já Lucineide Maria da Ascensão, moradora do Conjunto Albano Franco, celebrou a oportunidade de regularizar seu imóvel pelo programa Casa Legal. “É uma bênção. Quando soube que ia ter a regularização, vim correndo. Ter o documento da minha casa vai me dar segurança para o futuro e tranquilidade para minha família”, comemorou.

Foto: Ascom Seasic