Progressistas homologa chapa de Neto Dias e Filipe Lima em Telha

Na noite desta quarta-feira, 31, o Partido Progressistas (PP) homologou a chapa que concorrerá nas próximas eleições municipais em Telha, apresentando Neto Dias como pré-candidato a prefeito e Filipe Lima como pré-candidato a vice-prefeito. O evento, que também lançou diversos pré-candidatos a vereador, foi marcado pela força e unidade do grupo, que conta com o apoio de importantes lideranças políticas como o senador Laércio Oliveira, o deputado federal Thiago de Joaldo e o deputado estadual Luciano Pimentel.

O senador Laércio Oliveira reiterou seu apoio incondicional aos pré-candidatos e destacou a competência de Neto Dias. “Ele sabe como fazer e quer fazer. E eu quero me comprometer com ele a promover o desenvolvimento de Telha. Aqui é um lugar de gente boa, de pessoas que querem fazer a diferença na política dentro de Sergipe a partir de Neto e Felipe, que já largam com três gabinetes: o meu, o de Thiago de Joaldo e de Luciano”, afirmou o senador.

O deputado estadual Luciano Pimentel também manifestou seu apoio a Neto Dias e Filipe Lima, ressaltando a perspectiva de uma nova era para o município. “Nós teremos um novo momento de congraçamento, de desenvolvimento, de respeito ao ser humano e, principalmente, de uma gestão compartilhada com a população de Telha, fazendo aquilo que é melhor para a sociedade”, disse o deputado.

Para Neto Dias, a presença do senador Laércio Oliveira na convenção foi um marco significativo para a política de Telha. “Quero agradecer a presença do senador, que é o nosso líder, marcando presença nessa convenção dos Progressistas. Laércio é um parceiro com quem a gente conversa bastante e eu tenho certeza que juntos iremos contribuir bastante para o desenvolvimento da nossa cidade”, comentou o pré-candidato a prefeito.

