Progressistas homologa pré-candidaturas de Médice de Main e Marlene em Campo do Brito

O Partido Progressistas (PP) oficializou na tarde deste domingo, 4, os nomes de Médice de Main e Marlene Souza como pré-candidatos a prefeito e vice-prefeita, respectivamente, no município de Campo do Brito, além de 28 pré-candidatos a vereadores. O evento, realizado no Centro Equestre Mainzão, contou com a presença do presidente de honra do PP, o senador Laércio Oliveira, e do pré-candidato a vice-prefeito de Aracaju, Fabiano Oliveira.

Médice de Main e Marlene Souza formam a chapa mais forte na disputa pela Prefeitura de Campo do Brito, representando a continuidade da gestão do atual prefeito Marcel Souza, que tem se destacado por ações eficazes e projetos inovadores, que melhoraram significativamente a qualidade de vida dos cidadãos britenses.

Durante a convenção, o senador Laércio Oliveira elogiou a atuação do prefeito Marcel e ressaltou os desafios que Médice de Main enfrentará caso seja eleito. “Você, Marcel, provou o que é fazer uma gestão de qualidade, o que é ser um homem público íntegro, correto e que, obstinadamente, trabalha pelo seu povo e Médice é a pessoa ideal para conduzir o Brito a dias ainda melhores, ao lado de Dona Marlene. O município continuará sendo transformado”, disse o senador.

Em seu discurso, o pré-candidato Médice de Main expressou sua gratidão pela presença do senador e destacou a importância do apoio recebido. “Hoje confirmamos a vontade do povo de Campo do Brito. A vontade de ver a nossa cidade continuar no rumo certo. Somos fortes, temos o melhor time. A sua presença, senador Laércio, foi mais que especial e nos motiva ainda mais nessa caminhada”, declarou Médice de Main.

A convenção marcou o início oficial da campanha, com a dupla prometendo dar continuidade aos projetos que têm transformado Campo do Brito, mantendo o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento e bem-estar da população.

Por Assessoria