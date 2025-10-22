Projeto ‘Cultura em Toda Parte’ celebra o Dia da Sergipanidade em São Cristóvão

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult), em parceria com a Prefeitura de São Cristóvão, realiza, nesta sexta-feira, 24, uma edição especial do projeto ‘Cultura em Toda Parte’, em celebração ao Dia da Sergipanidade, no município de São Cristóvão. A programação acontece na Praça São Francisco, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, reunindo música, cinema e expressões da cultura popular em uma grande celebração das raízes sergipanas.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, destaca que celebrar a sergipanidade em São Cristóvão é um momento de reconhecimento do trabalho dos artistas e da importância da interiorização das ações culturais.“Estar em São Cristóvão, berço do nosso estado, com a Orquestra, o cinema e as expressões populares, é reafirmar o compromisso do Governo de Sergipe em levar arte e cultura para todos os municípios. O projeto Cultura em Toda Parte tem justamente essa missão: descentralizar o acesso, valorizar os nossos artistas e fortalecer o sentimento de pertencimento do povo sergipano”, destacou.

Sob a regência do maestro Guilherme Mannis, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) apresenta, às 19h, o concerto “Orquestra na Estrada”, com um repertório dedicado inteiramente à música sergipana. Entre as canções estão ‘Sergipanidade’, de Fabiano Santana; ‘Viver Aracaju’, de Ismar Barreto; ‘Cheiro da Terra’, de Cláudio Miguel e José de Gouveia; e ‘Fazenda Velha’, de Erivaldo de Carira. O espetáculo promete emocionar o público e transformar a histórica praça em um palco de celebração da arte, da memória e da identidade cultural do estado.

A noite contará, ainda, com o Cinema na Praça, que exibirá o filme “Morena dos Olhos Pretos”, um retrato sensível da vida e obra da cantora Clemilda, a eterna Rainha do Forró. A produção resgata a trajetória de uma das vozes mais marcantes do forró nordestino, relembrando sucessos como Prenda o Tadeu e Forró Cheiroso, que renderam à artista dois discos de ouro.

Encerrando a programação, o público será convidado a acompanhar a apresentação do tradicional Samba de Coco da Ilha Grande, comandado pela Mestra Dona Madá, que é Patrimônio Vivo da Cultura Sergipana reconhecida pelo Conselho Estadual de Cultura. O grupo é símbolo de resistência e preservação das manifestações populares, celebrando a força e a ancestralidade que marcam a cultura do estado.

Para o prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento, celebrar o Dia da Sergipanidade em São Cristóvão, especialmente na Praça São Francisco, Patrimônio Cultural da Humanidade, é reafirmar as raízes do estado e valorizar a força da cultura sergipana com o que ela tem de mais genuíno. “A parceria com o Governo do Estado é um marco que potencializa São Cristóvão para Sergipe e para o Brasil, fortalecendo o turismo, o comércio e, sobretudo, o sentimento de pertencimento do nosso povo. É uma alegria ver nossa cidade, berço do estado, sendo palco dessa celebração que exalta nossa identidade e nossa história”, afirmou.

O evento celebra a cultura popular sergipana e reafirma o compromisso do Governo de Sergipe e da Funcap em apoiar artistas, mestres da tradição e toda a cadeia produtiva da cultura.

Projeto-mãe da Funcap

O Cultura em Toda Parte é um projeto-mãe do Governo de Sergipe, realizado por meio da Funcap. A iniciativa estimula a produção artístico-cultural no estado, fortalece a economia criativa e amplia o acesso à arte em todas as regiões. Além de apresentações culturais, o projeto integra artesanato, gastronomia e outras expressões artísticas, criando novas oportunidades para os trabalhadores da cultura.

A primeira edição do Cultura em Toda Parte ocorreu em março deste ano, com a Feirinha dos Cajueiros, realizada no Parque dos Cajueiros, em Aracaju. Desde então, o Cultura em Toda Parte vem se consolidando como um dos principais espaços de promoção, difusão e valorização da cultura sergipana.

Foto: Igor Matias