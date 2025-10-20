Projeto ‘Cultura em Toda Parte’ emociona público em Laranjeiras com manifestações artísticas

Com uma programação repleta de arte, tradição e encanto, o projeto Cultura em Toda Parte chegou neste domingo, 19, a Laranjeiras, município da região da Grande Aracaju, levando ao público apresentações musicais, exibição de filmes e manifestações da cultura popular. A iniciativa, que faz parte do Festival Sergipanidade, é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult).

Segundo o coordenador de Diversidade Cultural da Funcap, Daniel Cabral, o projeto reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com a promoção do acesso democrático à arte, com experiências culturais de qualidade em todas as regiões do estado. “É emocionante ver o impacto dessa ação. Aqui, em Laranjeiras tivemos orquestra, cinema e um grupo folclórico local, o que reforça a riqueza cultural do nosso estado”, afirmou.

Já para o Secretário de Cultura de Laranjeiras, Leomax Célio, o evento representa uma importante iniciativa de valorização e difusão da cultura local, ao reunir diferentes expressões artísticas e aproximar a comunidade de suas próprias tradições. “É muito significativo ver um projeto como o ‘Cultura em Toda Parte’ chegando a Laranjeiras, fortalecendo nossa cultura e levando arte de qualidade para todos. Esse é um símbolo da nossa história e reafirma o quanto nossas tradições continuam vivas e presentes na memória do povo sergipano”, ressaltou.

O público foi recebido ao som da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), que transformou a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus em um verdadeiro palco dedicado à sergipanidade. Sob a regência do maestro Guilherme Mannis, a Orsse encantou o público com o projeto ‘Orquestra na Estrada’, que apresentou um repertório repleto de clássicos da música erudita e temas populares.

“Trazer a Orsse para Laranjeiras, dentro da programação do Festival Sergipanidade, é uma grande alegria. Preparamos um repertório especial, com obras que celebram as raízes sergipanas e dialogam com a nossa identidade cultural. É gratificante ver o público acolhendo essa proposta com tanto entusiasmo e emoção”, disse o maestro.

Após o concerto, o público pôde aproveitar a iniciativa Cinema na Praça, com a exibição gratuita do filme ‘Lambe sujos X Caboclinhos’, dirigido por Jorge Oliveira e Ítalo Melo. O filme que foi contemplado pelo Edital Tarcísio Duarte na categoria Apoio ao Licenciamento de Obras Cinematográficas, por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG), retratou uma das mais emblemáticas manifestações culturais de Sergipe, que acontece todos os anos em Laranjeiras no mês de outubro, simbolizando a luta e a resistência do povo negro por meio do confronto entre lambe sujos e caboclinhos.

O encerramento da programação ficou por conta do grupo São Gonçalo do Amarante, reconhecido pela preservação das tradições religiosas e culturais do estado. O mestre do São Gonçalo do Amarante, Neilton Santana, expressou a emoção de levar a tradição folclórica para o público em Laranjeiras: “É uma alegria imensa apresentar nosso São Gonçalo aqui, dentro do Festival Sergipanidade. Poder mostrar nossa cultura, nossas músicas e ritmos para tantas pessoas é gratificante e reforça a importância de preservar essas tradições para as futuras gerações”, considerou.

Encantamento geral

O evento reuniu famílias, jovens e crianças na praça central de Laranjeiras, que aproveitaram a oportunidade para prestigiar o talento sergipano e vivenciar um momento de lazer e integração cultural.

Para o casal Taislaine Pereira e Talisson Meneses, o sentimento foi de alegria e orgulho diante das apresentações que exaltaram a cultura e a identidade do povo sergipano. “A gente se emociona ao perceber como o nosso estado é rico em cultura, música e fé. São momentos como esse que fazem a gente valorizar ainda mais as nossas tradições e sentir orgulho de ser sergipano,” contou Taislaine.

Já Talisson destacou a importância de iniciativas culturais que levem arte e história para diferentes municípios. “Esses eventos aproximam o povo da própria história. É uma forma de manter viva a nossa cultura e passar esse sentimento para as próximas gerações”, defendeu.

Quem também aproveitou o evento foi a aposentada Maria Cleonice, que viveu uma experiência inédita ao assistir a uma sessão de cinema pela primeira vez. Ela disse ter ficado encantada com cada cena e que o momento ficará marcado na memória. “Mesmo já conhecendo a história, ver tudo na tela grande, com som e imagem tão bonitos, é uma emoção diferente. Eu me senti dentro do filme, completamente envolvida. Fiquei encantada do início ao fim e muito feliz por ter tido essa oportunidade aqui na minha cidade”, afirmou, emocionada.

Os amigos Laila Caroline, Edvânia Andrade e Wesley Santos aproveitaram a sessão de cinema ao ar livre e ressaltaram a importância de ações que unem cultura, lazer e aprendizado para a comunidade. Para Laila, a iniciativa desperta o interesse das pessoas em conhecer mais sobre a própria história por meio da arte. “Esse tipo de ação movimenta a cidade e desperta o interesse da população em conhecer a própria cultura através de algo que muita gente ainda não tem acesso, que é o cinema”, sublinhou.

Já Edvânia frisou o quão é importante ver a cultura sergipana representada nas telas.“É fundamental mostrar a nossa cultura através do cinema. É uma forma bonita e acessível de valorizar o que é nosso”, avaliou.

Para Wesley, o projeto também cumpre um papel educativo, aproximando o público da arte de forma leve e prazerosa. “É sempre bom adquirir conhecimento de uma forma leve e divertida, como esse projeto vem trazendo. A gente aprende e se diverte ao mesmo tempo”, enfatizou.

Festival Sergipanidade

Com período de realização entre os dias 16 e 26 de outubro, o Festival Sergipanidade foi concebido como uma grande comemoração do mês dedicado à identidade, à história e aos saberes do povo sergipano. O evento oferece uma programação inteiramente gratuita, espalhada por diversos espaços culturais do estado.

A programação destaca a experiência coletiva, valorizando debates, exposições, rodas de conversa, apresentações artísticas de dança, circo e teatro, lançamentos de livros e homenagens a personalidades e patrimônios vivos.

Foto: Júlia Rodrigues